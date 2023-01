Magda Linette: To było dla mnie bardziej stresujące niż półfinał Australian Open

Półfinalistka Australian Open od dwóch lat jest członkinią Rady Zawodniczek WTA. To gremium skupiające kilka wybranych w specjalnym głosowaniu tenisistek, które ma za zadanie wydawać opinię na temat tego co się dzieje w kobiecym tenisie. Przewodniczącą organizacji jest Wiktorija Azarenka, była dwukrotna zwyciężczyni Australian Open, w przeszłości liderka rankingu WTA.

Azarenka nie boi się nikogo

Co zaskakujące, Linette stwierdziła, że udział w Radzie Zawodniczek miał ogromny wpływ na jej ostatnie wyniki. Pomógł jej także bardzo w tym, że awansowała do półfinału w Melbourne.

To doświadczenie dało mi dużo więcej pewności siebie - powiedziała Linette. - Wyjście na kort na półfinał Australian Open to było nic w porównaniu z przeciwstawieniem się opinii Wiktorii Azarenki. Mieliśmy wiele dyskusji. To było bardzo trudne. Po pierwsze jest bardzo wokalna, głośna. Po drugie, nie boi się nikogo, naprawdę nikogo - dodała tenisistka z Poznania.

Linette: Odważyłam się mówić i to mi pomogło na korcie

Rada Zawodniczek WTA ma coraz ważniejszy wpływ na to, co dzieje się w kobiecym tenisie. -Pomagam innym. Robimy to same z siebie, nic nie dostajemy za swoją działalność. Czasami dostaję 200-300 wiadomości po naszych spotkaniach i na wszystkie odpowiadam - powiedziała Linette.