Magda Linette straciła wielką szansę. Już prawie miała rywalkę

Linette dość dawno nie wygrała z zawodniczką, która jest od niej wyżej w rankingu WTA. Ostatnie takie zwycięstwo to marzec tego roku z Wiktorią Azarenką . Teraz rywalką była Haddad Maia, (nr 15 w rankingu) raczej specjalistka od debla. Ma jedna na koncie np. zwycięstwo nad Eleną Rybakiną, czyli szóstą rakietą świata.

Polka czeka w tym roku na jakiś większy sukces, bo ostatni bardzo udany turniej to półfinał Australian Open. Później najdalej dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 250 w Meksyku.

Taczka na korcie w trakcie meczu Linette

Brazylijka za to dobrze serwowała i objęła pewne prowadzenie. Była blisko kolejnego breakpointa, bo Polka roztrwoniła przewagę 40-0, ale uratowała gema. Warunki do gry robiły się jednak coraz trudniejsze. Na kort wjechała nawet taczka i miejsce, które nasiąkło wodą , posypano mączką. Gorzej w tych warunkach czuła się Polka, która z silną Brazylijką przegrywała większość długich wymian.

Haddad Maia grała bardzo pewnie, dwa gemy wygrała bez straty punktu, a Polka popełniała dużo niewymuszonych błędów. I była bardzo zła na siebie. Wtedy Linette zaczęła grać lepiej. Przy swoim serwisie wygrała gema do zera, a za chwilę miała pierwszą okazję, by odrobić straty i to jej się udało. Tyle że Brazylijka znów ją przełamała i za moment cieszyła się z wygrania pierwszego seta.