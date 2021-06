Kolejnymi rywalkami polsko-amerykańskiego duetu będą reprezentujące Stany Zjednoczone Kaitlyn Christian i Sabrina Santamaria lub Zarina Dijas z Kazachstanu i Rosjanka Warwara Graczewa.

Linette specjalizuje się w singlu - w tej konkurencji w czwartek rozegra spotkanie drugiej rundy. Jej przeciwniczką będzie liderka światowego rankingu Australijka Ashleigh Barty.

W tej edycji do debla w Paryżu zgłosiło się łącznie sześcioro Polaków. Awans do drugiej rundy wywalczyła jeszcze tylko Iga Świątek. Łukasz Kubot - podobnie jak występujący razem Hubert Hurkacz i Szymon Walków - we wtorek odpadli w pierwszej rundzie.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Magda Linette, Bernarda Pera (Polska, USA) - Alexa Guarachi, Desirae Krawczyk(Chile, USA, 5.) 6:3, 6:7 (4-7), 6:3