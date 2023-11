Magda Linette rozgrzała internet tymi kadrami. "Krótko i słodko"

Magda Linette, choć swoje najlepsze momenty miała na początku 2023 roku, mimo dużego zmęczenia sezonem, wzięła udział w turnieju Billie Jean King Cup. Co ciekawe, poznaniaka jeszcze przed początkiem rozgrywek wywołała spore poruszenie w mediach. Podczas gdy ona przygotowywała się do gry, jej rodaczka Iga Świątek walczyła o tryumf w Cancun nie tylko z czołowymi tenisistkami, ale również z pogodą, która torpedowała rywalizację . 22-latka nie ukrywała, że warunki dawały jej się we znaki. W podobnym tonie wypowiedziały się inne, znane sportsmenki. Do dyskusji włączyła się niespodziewanie Linette. Nie zamierzała gryźć się w język.

"Nie do końca rozumiem narzekanie tenisistek. Oczywiście, na ich miejscu też bym była zdenerwowana pewnymi wydarzeniami, ale nie mamy na wszystko wpływu. Tym bardziej na to, jak będzie pogoda. Było jednak wiadomo dużo wcześniej o innych sprawach. Dochodzi do sytuacji, gdy sportsmenki są zaskoczone pewnymi faktami, jednak na dobrą sprawę wystarczyło po prostu przeczytać e-maila" - mówiła dla "WP.SportoweFakty".

Zawodniczka, choć spotkała się z dużym hejtem ze strony fanów, skupiła się na swoich występach w Billie Jean King Cup. Po zmaganiach w Sevilli udała się na urlop.

Magda Linette - Iga Świątek 0-2. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

As Sportu / INTERIA.PL / interia "As Sportu 2023". Wybierz z nami finałową 16 plebiscytu Krzysztof Chmielewski (pływanie) Tomasz Fornal (siatkówka) Eryk Goczał (rajdy samochodowe) Norbert Huber (siatkówka) Hubert Hurkacz (tenis) Marcin Janusz (siatkówka) Łukasz Kaczmarek (siatkówka) Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka – biegi) Adrianna Kąkol, Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto (kajakarstwo) Renata Knapik-Miazga, Magdalena Pawłowska, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Ewa Trzebińska (szpada) Aleksandra Król (snowboard) Dawid Kubacki (skoki narciarskie) Robert Kubica (sporty motorowe) Bartosz Kurek (siatkówka) Oskar Kwiatkowski (snowboard) Robert Lewandowski (piłka nożna) Magda Linette (tenis) Wilfredo Leon (siatkówka) Adrian Meronk (golf) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka – rzut młotem) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka – biegi) Jeremy Sochan (koszykówka) Kamil Stoch (skoki narciarskie) Magdalena Stysiak (siatkówka) Adrianna Sułek (lekkoatletyka – pięciobój) Ewa Swoboda (lekkoatletyka – biegi) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) Aleksander Śliwka (siatkówka) Iga Świątek (tenis) Joanna Wołosz (siatkówka) Paweł Zatorski (siatkówka) Piotr Zieliński (piłka nożna) Bartosz Zmarzlik (żużel) Piotr Żyła (skoki narciarskie) Zagłosuj

Fani obsypali Magdę Linette komplementami. Co za słowa

"Biało-Czerwona" ma teraz chwilę czasu na podsumowanie swoich startów w tym roku. A ma co wspominać, bowiem w styczniu awansowała do półfinału wielkoszlemowego Australian Open, co niewątpliwie było jej wielkim osiągnięciem.

Zanim jednak zacznie przygotowywać się do rozgrywek w Melbourne, podobnie jak jej koleżanki po fachu, wyjechała na zasłużone wakacje. Poznanianka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z urlopu. Po fotkach można widać, że 31-latka udała się w miejsce, gdzie codziennie świeci słońce.

Krótko i słodko. Baterie naładowane! ~ ogłosiła Linette na Instagramie.

Fani nie przeszli obojętnie wobec jej wpisu. "Tak można się regenerować. Wszystkiego dobrego i w przyszłym sezonie atak na pierwszą 10-tke WTA", "Przepiękne miejsce oraz piękne ujęcia!", "Szkoda, że to było krótkie ładowanie baterii, ale najważniejsze, że skuteczne", "Jak pięknie, po prostu raj", "Korzystaj z pięknego czasu", "Odpoczynek w pełni zasłużony" - komplementowali Polkę internauci.

Magda Linette / AFP

Magda Linette / AFP

Magda Linette / Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP