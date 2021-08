Pierwsza partia to był istny popis Linette, choć można było spodziewać się, że będąca w formie Rosjanka okaże się trudną przeciwniczką i początek partii mógł zwiastować kłopoty.



Polka z dużymi problemami wyciągnęła pierwszego gema przy swoim podaniu, gdy widmo przełamania mocno zaglądało jej w oczy.



Po chwili to nasza zawodniczka koncertowo radziła sobie z serwisem Kasatkiny, nie pozwalając przeciwniczce na zdobycie choćby punktu. Przełamanie w takim stylu mogło zrobić wrażenie, ale nie na Rosjance.

W kolejnym gemie odrobiła straty, bowiem w decydującej piłce moment zawahania Linette przy drive volleyu kosztował ją stratę punktu.

Polka grała bardzo dobrze returnem i znów wysoko prowadziła, mając dwa break pointy. I szansy nie zmarnowała, a Rosjanka wyglądała na bardzo niepocieszoną takim obrotem wydarzeń.



Magda Linette zdemolowała Darię Kasatkinę

Przy stanie 3:1 trzy kolejne gemy układały się pod dyktando naszej zawodniczki. Najpierw Linette kontrolowała swoje podanie, a w szóstej odsłonie meczu po raz trzeci przełamała Kasatkinę. Przeciwniczka w ostatniej akcji popełniła podwójny błąd serwisowy i frustracja znów rysowała się na jej twarzy.



Linette dokończyła robotę z zimną krwią, pieczętując wygraną w pierwszej partii asem serwisowym.



W drugiej partii tak szybko nie doczekaliśmy się przełamania. Ryzykowne próby returnu ze strony Polki przy podaniu Rosjanki nie przynosiły efektu.

Po chwili nasza zawodniczka odpowiedziała wygraną "na sucho", a wielką robotę robił bekhend Polki, którym zdobyła 11. winnera.

Rosjanka znów wyszła na prowadzenie i w czwartym gemie była o włos, by przyłamać Linette. Polka roztrwoniła prowadzenie 40:0, zrobiła się równowaga, ale wtedy dwie kolejne piłki kończyła nasza 29-letnia zawodniczka. Najpierw spod siatki trafiła w linię i z zadowolenia wymownie zacisnęła pięść, a po chwili odetchnęła.

Rozstawiona z szóstym numerem Polka za to sama pokazała, co można zrobić przy podaniu rywalki. W piątym gemie nie dała Kasatkinie żadnych szans, wygrywając do zera.



Rosjanka jeszcze nie rezygnowała, ale wyglądała na coraz bardziej sfrustrowaną. Nie poradziła sobie przy kolejnym serwisie Linette, a następnie znów dała się przełamać. I to w fatalnym stylu, popełniając podwójny błąd serwisowy. Polka prowadziła 5:2 i zwycięstwo miała na wyciągnięcie ręki.



W ostatnim gemie byliśmy świadkami kapitalnej wymiany, która zakończyła się punktem dla Kasatkiny, zdobytym z już wydawałoby się beznadziejnej pozycji (30:30). Linette w kolejnej akcji wzięła sprawy w swoje ręce, w nagrodę miała piłkę meczową, której nie zmarnowała, koronując zwycięstwo pięknym zagraniem.



