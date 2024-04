Magda Linette rozpoczęła zmagania w turnieju WTA 1000 w Madrycie od zwycięstwa z reprezentantką Włoch Elisabettą Cocciaretto 3:6, 6:4, 6:4. Później zawodniczkę pochodzącą z Poznania czekał pojedynek z rozstawioną z numerem drugim - Aryną Sabalenką . Niewątpliwie to Białorusinka była rywalką w tym meczu. 25-latka awansowała do trzeciej rundy, choć nasza reprezentantka sprawiła wiceliderce rankingu WTA sporo problemów na korcie. Sabalenka wygrała spotkanie 6:4, 3:6, 6:3.

Porażka Magdy Linette w Madrycie. Po meczu z Sabalenką zabrała głos w mediach

25-latka pochodząca z Mińska po ostatniej piłce w pięknych słowach odniosła się do naszej rodaczki. "To trudna przeciwniczka. Rozegrałyśmy już razem parę spotkań, wszystkie stanowiły dla mnie wymagającymi pojedynkami. Dziś również było ciężko. Miałam wzloty i upadki, ale jestem szczęśliwa, że byłam w stanie zamknąć ten mecz i awansować do kolejnej rundy" - mówiła Białorusinka po wygranej.