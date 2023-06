Magda Linette przegrała walkę o finał turnieju w Birmingham

Nie był to jednak całkowity koniec tej przygody dla 31-latki - pozostała ona bowiem w grze deblowej, w ramach której wespół z reprezentantką USA Bernardą Perą pokonała kolejno dwójki Nadia Kiczenok/ Alicja Rosolska i Lidzija Marozawa/Ingrid Gamarra Martins. 24 czerwca przyszedł moment na to, by powalczyć na korcie w West Midlands o awans do wielkiego finału - tym razem na drodze Linette i Pery znalazły się Kostiuk i Krejčikova.