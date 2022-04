Magda Linette przegrała w kwalifikacjach w Madrycie

Linette była faworytką spotkania. W pierwszej rundzie kwalifikacji dosyć łatwo pokonała Ukrainkę Katerinę Baindl. Schmiedlova jest niżej sklasyfikowana w rankingu (na 81. pozycji), ostatnio grała turnieje niższej rangi, w których częściej przegrywała niż wygrywała (bilans tegoroczny - 6/8).

Szybko przegrany pierwszy set

W pierwszym secie 27-letnia Słowaczka jednak zaskoczyła Polkę. W nieco ponad pół godziny wygrała 6:2. Obie tenisistki słabo serwowały, ale jednak Linette miała dużo gorsze statystyki, zwłaszcza pierwszego podania (zaledwie trzy punkty wygrane na osiem).

Poznanianka przyzwyczaiła do tego, że ma trudności w pierwszych meczach. Aklimatyzuje się do nawierzchni i nowych warunków. Ale potrafi też wyciągnąć wnioski i wejść na inny poziom.

Reklama

Popis Linette w drugim secie i dreszczowiec w trzecim

Linette pokazała wielką klasę w drugim secie pojedynku ze Schmiedlovą. Zaczęła grać mocniej, próbując przejąć inicjatywę. Pozwoliła rywalce na wygranie tylko jednego gema, na samym początku. Potem mecz toczył się na jej warunkach. Tylko jeden gem rozgrywany był na przewagi. Tym razem serwis funkcjonował już bardzo dobrze.

Rozstrzygająca partia od początku nie była łatwa. Obie tenisistki straciły regularność. Wzajemnie się przełamywały. Najpierw to Polka zyskała dwugemową przewagę, obejmując prowadzenie 3:1. Słowaczka natychmiast odrobiła tę stratę, by ponownie przegrać swój serwis w szóstym gemie. Było 4:2, ale po chwili podanie przegrywa Linette i jest tylko 4:3.

W końcu jednak serwis zaczynał mieć znaczenie. Zawodniczki nie przegrały już gema przy własnym podaniu. Doszło do tie-breaka. W nim od początku przewagę zyskała Słowaczka. Przy 6:4 zaserwowała asa i zakończyła spotkanie.



Pierwszy WTA 1000 w tym roku bez Polki

Porażka Linette w kwalifkacjach to niespodzianka. Polka brała do tej pory udział we wszystkich turniejach głównych WTA 1000. 30-letnia Polka dwa razy przeszła pierwszą rundę - w Dausze i Miami i przegrała swój pierwszy mecz w Indian Wells. Będzie to pierwszy w tym roku turniej tej rangi bez żadnej Polki w turnieju głównym singla.



Olgierd Kwiatkowski

II runda kwalifikacji Mutua Madrid Open

Magda Linette (Polska) - Anna Karolina Schmiedlova (Słowacja) 2:6, 6:1,6:7 (4)



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Magda Linette dla Interii: Chcę jeszcze grać przez 3-4 lata. Wideo INTERIA.TV