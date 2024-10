Magda Linette urwała Coco Gauff tylko cztery gemy w ćwierćfinale turnieju Wuhan Open, ale dojście do najlepszej ósemki imprezy to również świetne osiągnięcie, za które organizatorzy zrobią jej spory przelew. Ile poznanianka zarobiła w zmaganiach wracających do kalendarza po kilku latach przerwy?