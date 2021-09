29-letnia poznanianka w tej imprezie rozegrała już trzy mecze - dwa w kwalifikacjach i jeden w pierwszej rundzie. Do jej pojedynku z Rybakiną dojdzie we czwartek.



Natomiast w środę na kort wyjdzie Iga Świątek. 20-letnia Polka, która pierwszy raz w karierze jest rozstawiona z "jedynką", zagra z Julią Putincewą. Reprezentantka Kazachstan, choć urodzona w Moskwie, we wtorek pokonała w trzech setach Chinkę Shuai Zhang 5:7, 7:6 (7-4), 6:4.



Spotkanie Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los, z Putincewą zaplanowano jako trzecie w środę. Początek gier na korcie centralnym o 12.00. Transmisje w Canal +.

Wyniki meczów pierwszej rundy gry pojedynczej:

Jelena Rybakina (Kazachstan, 7.) - Weronika Kudiermietowa (Rosja) 6:1, 6:3

Jill Teichmann (Szwajcaria) - Angelique Kerber (Niemcy, 6.) 6:2, 6:3

Anastazja Pawluczenkowa (Rosja, 5.) - Ana Konjuh (Chorwacja) 7:6 (7-3), 6:1

Julia Putincewa (Kazachstan) - Shuai Zhang (Chiny) 5:7, 7:6 (7-4), 6:4

Tereza Martincova (Czechy) - Kateřina Siniakova (Czechy) 5:7, 6:4, 7:6 (9-7)

