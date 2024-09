Magda Linette pokonana, ale co się stało potem. Historia zwieńczona zdobyciem tytułu WTA

Gdy Magda Linette przystępowała do rywalizacji w drugiej rundzie WTA 250 w Hua Hin, była najwyżej rozstawioną tenisistką, która pozostała w turnieju. Przed Polką otworzyła się wielka szansa, być może nawet na drugi tytuł tej rangi w tym sezonie. Nasza reprezentantka walczyła o awans do ćwierćfinału z będącą o 59 lokat niżej w rankingu Rebeccą Sramkovą. Słowaczka miała za sobą bardzo udany turniej WTA 250 w Monastyrze, gdzie otarła się o tytuł. Prosto z Tunezji udała się do Tajlandii i w zupełnie innych warunkach, nie przejmując się zmęczeniem, sprawiła niespodziankę. Pokonała poznaniankę, wygrywając 7:6(5), 6:4 .

Rebecca Sramkova wygrała turniej WTA 250 w Hua Hin. Pokaźny awans w rankingu

Decydujące starcie o tytuł rozpoczęło się jednak korzystniej dla 36-latki. W drugim gemie przełamała rywalkę i zrobiło się 2:0. Siegemund nie potwierdziła przewagi i po chwili sytuacja na korcie diametralnie się odwróciła. Nagle to Sramkova wyszła na prowadzenie 4:2. Reprezentantka naszych południowych sąsiadów nie oddała już przewagi do końca seta, chociaż pachniało odrobieniem strat w dziesiątym gemie. Laura dostała break pointa na 5:5 , ale ostatnie trzy akcje zakończyły się po myśli Słowaczki, dzięki czemu rezultat partii brzmiał 6:4.

Druga odsłona spotkania mogła rozpocząć się bardzo korzystnie dla Rebecci. Miała aż cztery okazje na przełamanie, ale Niemka ostatecznie utrzymała własne podanie. W kolejnych minutach obie solidarnie wygrywały własne gemy i taki stan rzeczy utrzymywał się aż do siódmego rozdania . Wtedy to nastał festiwal przełamań. Najpierw pojawił się break dla Sramkovej, po chwili Siegemund odrobiła stratę. Następny gem trafił znów na konto reprezentantki Słowacji i w związku z tym przy stanie 5:4 serwowała po zwycięstwo.

W pewnym stylu dopełniła dzieła, wygrywając gema przy własnym podaniu do zera. 27-latka doczekała się swojego premierowego tytułu w głównym cyklu WTA, triumfując 6:4, 6:4. Co nie udało się przed tygodniem w Monastyrze, dokonało się dzisiaj w Hua Hin. Zwycięstwo w imprezie rangi WTA 250 pozwoli Rebecce na znaczne poprawienie "życiówki" w rankingu. Do tej pory była to 89. lokata. W najnowszym zestawieniu Sramkova znajdzie się na 61. pozycji, notując awans o 41 miejsc względem poprzedniego notowania.