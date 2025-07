Na "dzień dobry" nasza tenisistka przystąpiła do walki o drugą rundę WTA 500 w Waszyngtonie. Mimo rozstawienia z "8", Polka nie miała szczęścia podczas losowania. Już w premierowej fazie trafiła na Danielle Collins . Tak się składa, że Amerykanka swój ostatni mecz rozegrała przeciwko innej naszej reprezentantce - Idze Świątek. Raszynianka pokonała zawodniczkę z USA w trzeciej rundzie Wimbledonu, a następnie pognała po końcowy tytuł. W spotkaniach między Świątek i Collins nie brakowało emocji, także tych pozasportowych. Można się było zatem zastanawiać, jak to będzie wyglądało podczas starcia Danielle z Magdą.

Zaraz po tym, jak panie wyszły na kort, zobaczyliśmy ładny gest ze strony Linette. Poznanianka wspomogła rywalkę, która potrzebowała plastra, by usztywnić opatrunek w okolicach kostki. 33-latka wyciągnęła rolkę z torby i przekazała ją przeciwniczce, by ta mogła załagodzić swoje problemy. Gdy Collins okazała gotowość do gry, pani sędzia przeszła do losowania. Następnie wykonano pamiątkową fotografię. Najpierw Danielle objęła ręką Magdę, później to samo uczyniła Polka. Po regulaminowej rozgrzewce obie przystąpiły do rywalizacji o 1/8 finału.