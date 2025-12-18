Wczoraj zainaugurowano pokazowy turniej World Tennis League 2025. W poprzednich trzech edycjach zmagań, wówczas rozgrywanych na Bliskim Wschodzie, brała udział Iga Świątek. Tym razem raszynianka zdecydowała się na występ w World Tennis Continental Cup w Shenzhen, w dniach 26-28 grudnia. Mimo to mamy swoją przedstawicielkę podczas imprezy odbywającej się w Bengaluru. Na terenie Indii zameldowała się druga rakieta naszego kraju - Magda Linette.

Poznanianka została przydzielona do Team Falcons, razem z Daniilem Miedwiediewem, Rohanem Bopanną i Sahają Yamalapali. 33-latka inaugurowała środową rywalizację z drużyną Eagles. Polka miała okazję zmierzyć się z Paulą Badosą. Nasza reprezentantka wygrała spotkanie 6:4. Taki rezultat mógł zasmucić nie tylko Hiszpankę, ale także jej dobrą przyjaciółkę - Arynę Sabalenkę. Od tamtej batalii tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego prezentuje się jednak znakomicie. Już kilkadziesiąt minut później zrewanżowała się Linette podczas miksta. Badosa, w duecie z Sumitem Nagalem, pokonali Magdę oraz Rohana Bopannę 6:1. Ostatecznie zespół Eagles wygrał całe starcie 18-16.

Dzisiaj Paula kontynuowała świetną dyspozycję i potwierdziła, że potyczka z poznanianką była swego rodzaju falstartem. Najpierw triumfowała w batalii z Martą Kostiuk 6:1, a razem z Gaelem Monfilsem zwyciężyli w meczu z Ukrainką oraz Dhakshineswarem Sureshem 6:3. Cenne punkty wywalczone przez Hiszpankę sprawiły, że Team Eagles pokonał ekipę Kites aż 25-13, dzięki czemu wyraźnie się przybliżył do awansu do wielkiego finału.

World Tennis League: Magda Linette zmierzyła się z kolejną gwiazdą

Po krótkiej przerwie na korcie pojawiły się ekipy Falcons i Hawks. Dla Magdy Linette znów przewidziano dwa występy - singiel i mikst. Na "dzień dobry" przyszło jej się zmierzyć z Eliną Switoliną. Jako pierwsza serwowała Polka. Już w gemie otwarcia doszło do przełamania na korzyść Ukrainki. Festiwal przełamań trwał także przez kolejne minuty. Zakończyła go dopiero Switolina, podczas czwartego rozdania. Po chwili skuteczną odpowiedź znalazła poznanianka. Utrzymała podanie do zera i ponownie złapała kontakt z przeciwniczką.

Reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów nie dawała jednak za wygraną. Brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio kontrolowała sytuację na korcie. W siódmym gemie doczekała się dwóch break pointów na 5:2. Już przy pierwszym z nich nasza tenisistka zanotowała ogromną pomyłkę, która dała podwójne przełamanie Switolinie. Po zmianie stron Elina pewnie dokończyła spotkanie. Ostatecznie po 27 minutach bardziej utytułowana zawodniczka pokonała Linette 6:2.

Magda Linette Scott Taetsch AFP

Aryna Sabalenka i Paula Badosa GLYN KIRK AFP

Elina Switolina Han Yan/Xinhua News East News