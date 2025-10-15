Magda Linette jest jedną ze starszych zawodniczek w kobiecym tourze, w lutym skończy 34 lata. I zdaje sobie z tego sprawę. W tym roku długo balansowała na granicy trzeciej i czwartej dziesiątki w rankingu WTA, ale tylko w jednym turnieju Wielkiego Szlema załapała się na rozstawienie. W żadnym zaś nie cieszyła się ze zwycięstwa, co szczególnie boli w kontekście rankingu.

Były też jednak i jasne momenty w sezonie - ćwierćfinał WTA 1000 w Miami, półfinał WTA 250 w Nottingham, ćwierćfinały WTA 500 w Abu Zabi i Strasburgu. To one sprawiają, że dziś Linette jest 56. na świecie i ze spokojem może liczyć na miejsce w głównej drabince Australian Open. A były też pojedyncze zwycięstwa z Coco Gauff (Miami), Barborą Krejcikovą (Strasburg), Clarą Tauson (Nottingham) czy Jessicą Pegulą (Cincinnati). To ostatnie było... ostatnim w tym sezonie, a minęły już dwa miesiące i dwa dni. W poniedziałek Linette rozegrała ostatni mecz - w pierwszej rundzie WTA 500 w Ningbo dość wyraźnie przegrała z Belindą Bencic.

Magda Linette nagle przerywa sezon. To koniec. Komunikaty popłynęły już do Japonii i Indii

Poznanianka miała w planach jeszcze dwa turniejowe występy - najpierw w Tokio (na ten moment w kwalifikacjach), później w Chennai w Indiach (z szansami na rozstawienie). Dziś poinformowała, ze już się tam nie wybiera.

"I to byłoby na tyle. Kończę i zapisuję kolejny sezon w pamięci" - napisała w swoich mediach społecznościowych tenisistka z Poznania.

Rozwiń

33-latka nie ukrywa, że jest już zmęczona swoimi startami i podróżami. I było to widać we wszystkich jej chińskich rywalizacjach: w Pekinie, Wuhanie i Ningbo. W tym pierwszym turnieju w ostatniej chwili uzyskała rozstawienie, przeskoczyła z pierwszej rundy do drugiej, w niej stoczyła bardzo wyrównane spotkanie z Marie Bouzkovą. Co z tego, skoro oba sety przegrała 5:7. W Wuhanie już dość gładko uległa kwalifikantce Antoniji Ruzić, w Ningbo - Belindzie Bencic.

"Dużo się ostatnio mówi o intensywności, o kalendarzu, o presji. Ale ja coraz częściej staram się też myśleć o wdzięczności. Żeby każdy start, każdy lot, każdy mecz traktować nie tylko jak obowiązek, ale przywilej" - napisała. I zaznaczyła, że zaczyna rozumieć, że jej ciało ma prawo być zmęczone. "Moja lekcja na najbliższe tygodnie - umiejętność powiedzenia sobie: 'teraz odpocznę'. I zrobienia tego bez poczucia winy".

Zapowiedziała też, że wraca do domu, bo tu może spotkać się z osobami, które nie widzą w niej wyłącznie tenisistki. "Bo tylko wtedy mogę znów zatęsknić za kortem, za rywalizacją, za tym wszystkim, co w tym sporcie najpiękniejsze" - napisała.

Magda Linette Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Magda Linette - Viktorija Golubic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport