Partner merytoryczny: Eleven Sports

Magda Linette ogłasza trudną decyzję. "I to by było na tyle"

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Ostatnie tygodnie były drogą przez mękę dla Magdy Linette, poznanianka nie wygrała spotkania już od ponad dwóch miesięcy. W najbliższy weekend miała jeszcze zagrać w WTA 500 w Tokio, później w WTA 250 w Chennai, na końcu zapewne planowała występ w turnieju BJK Cup w Gorzowie. To już nieaktualne. Poznanianka nagle ogłosiła zaskakującą decyzję w swoich mediach społecznościowych. I już wiadomo, co z jej dalszą przyszłością.

Magda Linette
Magda LinetteJORGE GUERREROAFP

Magda Linette jest jedną ze starszych zawodniczek w kobiecym tourze, w lutym skończy 34 lata. I zdaje sobie z tego sprawę. W tym roku długo balansowała na granicy trzeciej i czwartej dziesiątki w rankingu WTA, ale tylko w jednym turnieju Wielkiego Szlema załapała się na rozstawienie. W żadnym zaś nie cieszyła się ze zwycięstwa, co szczególnie boli w kontekście rankingu.

Były też jednak i jasne momenty w sezonie - ćwierćfinał WTA 1000 w Miami, półfinał WTA 250 w Nottingham, ćwierćfinały WTA 500 w Abu Zabi i Strasburgu. To one sprawiają, że dziś Linette jest 56. na świecie i ze spokojem może liczyć na miejsce w głównej drabince Australian Open. A były też pojedyncze zwycięstwa z Coco Gauff (Miami), Barborą Krejcikovą (Strasburg), Clarą Tauson (Nottingham) czy Jessicą Pegulą (Cincinnati). To ostatnie było... ostatnim w tym sezonie, a minęły już dwa miesiące i dwa dni. W poniedziałek Linette rozegrała ostatni mecz - w pierwszej rundzie WTA 500 w Ningbo dość wyraźnie przegrała z Belindą Bencic.

Magda Linette nagle przerywa sezon. To koniec. Komunikaty popłynęły już do Japonii i Indii

Poznanianka miała w planach jeszcze dwa turniejowe występy - najpierw w Tokio (na ten moment w kwalifikacjach), później w Chennai w Indiach (z szansami na rozstawienie). Dziś poinformowała, ze już się tam nie wybiera.

"I to byłoby na tyle. Kończę i zapisuję kolejny sezon w pamięci" - napisała w swoich mediach społecznościowych tenisistka z Poznania.

33-latka nie ukrywa, że jest już zmęczona swoimi startami i podróżami. I było to widać we wszystkich jej chińskich rywalizacjach: w Pekinie, Wuhanie i Ningbo. W tym pierwszym turnieju w ostatniej chwili uzyskała rozstawienie, przeskoczyła z pierwszej rundy do drugiej, w niej stoczyła bardzo wyrównane spotkanie z Marie Bouzkovą. Co z tego, skoro oba sety przegrała 5:7. W Wuhanie już dość gładko uległa kwalifikantce Antoniji Ruzić, w Ningbo - Belindzie Bencic.

"Dużo się ostatnio mówi o intensywności, o kalendarzu, o presji. Ale ja coraz częściej staram się też myśleć o wdzięczności. Żeby każdy start, każdy lot, każdy mecz traktować nie tylko jak obowiązek, ale przywilej" - napisała. I zaznaczyła, że zaczyna rozumieć, że jej ciało ma prawo być zmęczone. "Moja lekcja na najbliższe tygodnie - umiejętność powiedzenia sobie: 'teraz odpocznę'. I zrobienia tego bez poczucia winy".

Zapowiedziała też, że wraca do domu, bo tu może spotkać się z osobami, które nie widzą w niej wyłącznie tenisistki. "Bo tylko wtedy mogę znów zatęsknić za kortem, za rywalizacją, za tym wszystkim, co w tym sporcie najpiękniejsze" - napisała.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka i Iga Świątek
Iga Świątek

Świątek tuż za podium, nie ma Sabalenki. Zaskakujący ranking, WTA informuje

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Tenisistka w sportowym stroju z rakietą w dłoni, prezentująca gest zwycięstwa z zaciśniętą pięścią, na tle rozmytej trybuny i ogrodzenia kortu.
Magda LinetteFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Magda Linette - Viktorija Golubic. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja