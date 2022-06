Magda Linette odpadła z Wimbledonu! Górą Niemka polskiego pochodzenia

W pierwszej rundzie Wimbledonu Magda Linette zmierzyła się z Meksykanką Fernandą Contreras Gomez . Jej mecz z Angelique Kerber był zapowiadany jako... derby powiatu poznańskiego . 30-latka miała jednak raczej w głowie chęć rewanżu za majowy turniej w Strasburgu .

I było to widać w jej postawie. Mimo różnic rankingowych (19. miejsce Kerber, 65. lokata Linette), Polka podeszła do rywalki bez zbędnego respektu. Mecz od początku stał na wysokim poziomie i był niezwykle wyrównany.

Wimbledon. Magda Linette przegrała z Angelique Kerber w pierwszym secie

Obie zawodniczki długo utrzymywały swój serwis, choć miały sporo okazji dla przełamań. Tak jak w czwartym gemie, gdy Linette obroniła trzy break pointy. Niestety, później to nasza zawodniczka jako pierwsza straciła serwis. Doszło do tego w ósmym gemie, gdy 30-latka własnymi błędami napędziła rywalkę, przez co w pierwszym secie znalazła się pod ścianą, nie mając już marginesu błędu.

Kerber poszła za ciosem - w kolejnym gemie zdołała dojść do piłek setowych. I choć pierwszą Linette jeszcze wybroniła, przy drugiej musiała uznać wyższość Niemki, która była już jedną nogą w kolejnej rundzie.

Porażka w drugim secie. Magda Linette odpadła z Wimbledonu

Druga partia rozpoczęła się od przełamania na rzecz Kerber. Na szczęście Linette nie pozwoliła uciec rywalce i błyskawicznie doprowadziła do stanu 1:1. Niezwykle długi i zacięty był gem numer pięć

. Wówczas Linette przy własnym serwisie obroniła break point, a przy tym sama wykorzystała czwartą przewagę i prowadziła 3:2.

Niestety, kolejne trzy gemy przegrała, tracąc serwis. Przy prowadzeniu Kerber 5:3 Polka znów serwowała i kolejny raz dała się przełamać, odpadając tym samym z Wimbledonu.

Angelique Kerber - Magda Linette 6:3, 6,3

