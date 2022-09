Magda Linette odpadła także z debla w US Open

30-letnia poznanianka w parze z Serbką Aleksandrą Krunić przegrały z Anną Daniliną i Beatriz Haddad Maią. Kazaszka i Brazylijka, rozstawione z numerem ósmym, zwyciężyły 6:2, 7:6 (7-4).

W pierwszym secie Linette i Krunić zostały przełamane już w pierwszym gemie, a potem sytuacja się powtórzyła w piątym.

Druga patia odbywała się pod dyktando serwujących aż do ósmego gema. Wtedy Polka i Serbka odebrały podanie rywalkom. Co z tego, skoro w następnym, serwując na zwycięstwo w secie, przegrały go do zera.

Tenis. W deblu została nam tylko Alicja Rosolska

Potem obie pary utrzymywały własne serwisy i do rozstrzygnięcia potrzeby był tie-break. W nim Danilina i Haddad Maia triumfowały 7-4.

Tym samym w rywalizacji kobiet została nam już tylko jedna deblistka. Alicja Rosolska w parze z Nowozelandką Erin Routliffe (16.) pokonały bowiem Katarzynę Kawę i Vivian Heisen z Niemiec. Odpadła też Katarzyna Piter, która grała z Warwarą Graczewą.

Linette wystąpiła w Nowym Jorku także w singlu. W pierwszej rundzie dzielnie walczyła, ale ostatecznie przegrała z Czeszką Karoliną Pliškovą .

I runda gry podwójnej kobiet na US Open:

Anna Danilina, Beatriz Haddad Maia (Kazachstan, Brazylia, 8.) - Aleksandra Krunić, Magda Linette (Serbia, Polska) 6:2, 7:6 (7-4)