Magda Linette nie dała rady. Finał był tak blisko

Po szaleńczym ćwierćfinale wydawało się, że droga do finału przed Linette i jej partnerką jest otwartą. Ale okazało się, że rywalki, choć bez sukcesów i z mniejszym doświadczeniem wspięły się na wyżyny swoich możliwości i w decydujących momentach setów do nich należało ostatnie słowo.

Niewykorzystana szansa w pierwszym secie

Szkoda pierwszego seta. Polka z Amerykanką miały wielką szansę, by go wygrać. Co prawda długo serwujące pary przegrywały swoje gemy (cztery do stanu 3:3), ale w dziewiątym - przy podaniu Olmos - polsko-amerykański duet wyszedł na prowadzenie 40:0. Wystarczył jeden punkt na 5:4.