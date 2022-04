Magda Linette - Leylah Fernandez. Transmisja w tv i online stream. Gdzie oglądać?

Przed Magdą Linette (64. WTA) poważne wyzwanie i mecz z Leylah Fernandez w drugiej rundzie WTA w Charleston. Kanadyjka to dziewiętnasta tenisistka światowego rankingu, a w turnieju rozstawiona jest z numerem siódmym. Do tej pory Linette grała z Fernandez tylko raz i spotkanie nie zakończyło się korzystnie dla Polki.

Magda Linette - Leylah Fernandez. O której godzinie mecz II rundy w Charleston?

W środę 6 kwietnia odbędzie się spotkanie Magda Linette - Leylah Fernandez w II rundzie WTA w Charleston. Początek meczu najwcześniej o godzinie 23.30 czasu polskiego. Należy się spodziewać sporego przesunięcia, gdyż będzie to dopiero szósty (ostatni) w kolejności mecz od 16.00 na głównym korcie Credit One Stadium. Linette zagra z Fernandez po zakończeniu spotkania Ons Jabeur - Emma Navarro. Na otwarcie zmagań w Charleston Linette rywalizowała z Amerykanką Katie Volynets (154. WTA). Magda Linette potrzebowała blisko dwóch godzin i trzydziestu minut, by pokonać reprezentantkę gospodarzy 4:6, 6:3, 7:6.

Teraz na drodze Linette do trzeciej rundy stanie Leylah Fernandez. Kanadyjka w pierwszej rundzie WTA w Charleston miała wolny los. Magda Linette grała z Fernandez pod koniec września 2020 roku. Wówczas Polka przegrała 6:1, 2:6, 3:5 w ramach premierowej rundy zmagań we French Open. 19-letnia Fernandez ma na koncie dwa triumfy WTA w Monterrey w 2022 i 2021 r. Ponadto Fernandez triumfowała w 2019 r. w juniorskim French Open. Dla porównania 30-letnia Linette również wygrała dwukrotnie zmagania rangi WTA, ale po raz ostatni ponad dwa lata temu w tajlandzkim Hua Hin.

Linette - Fernandez. Transmisja w tv i online live stream. Gdzie oglądać?

Spotkanie drugiej rundy WTA w Charleston: Magda Linette - Leylah Fernandez rozpocznie się najwcześniej o godzinie 23.30. Mecz Linette - Fernandez i turniej w Charleston będzie można oglądać dzisiaj w tv na Canal+Sport. Transmisja również online live stream na platformie Canal+Online. Mecz Magdy Linette dostępny będzie także na urządzeniach mobilnych. Relacja i wynik meczu Linette - Fernandez na sport.interia.pl.

