Magda Linette jak Jacek Sasin. Wystarczyło jedno zdanie i się zaczęło

Magda Linette i Magdalena Fręch znalazły się w trudnej sytuacji - rozegrały finał tenisowego turnieju w Pradze i okazało się, że nie będą mogły zdążyć do Paryża w piątek przed zamknięciem strefy powietrznej. 26 lipca odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich, w której miały wziąć udział. Z informacji przekazanych przez polską misję olimpijską, zawodniczki dolecą do Francji w sobotę, choć swoją pomoc zaoferował również Rafał Brzoska. Całą sytuację Linette postanowiła dowcipnie skomentować, nawiązując do wypowiedzi jednego z polityków.