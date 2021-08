Obie tenisistki grały ze sobą tylko raz. W 2019 roku Rumunka okazała się lepsza w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie.

Halep to zwyciężczyni dwóch turniejów wielkoszlemowych - Rolanda Garrosa (2018) i Wimbledonu (2019), była zawodniczka numer jeden rankingu WTA. Rumunka w tym sezonie miała jednak długą przerwę, spowodowaną kontuzją łydki, przez co nie wystąpiła w tych dwóch imprezach, a wróciła do gry dopiero w Montrealu, gdzie odpadła już w drugiej rundzie, przegrywając z Amerykanką Danielle Collins. Z powodu przerwy spadła też w rankingu WTA, po raz pierwszy od stycznia 2014 roku, poza pierwszą "10" - jest 13.



Z kolei Linette w tegorocznych turniejach Rolanda Garrosa i Wimbledonie dochodziła do trzeciej rundy. W Montrealu odpadła już w pierwszej rundzie gry pojedynczej, ale doszła aż do półfinału debla w parze z Amerykanką Bernardą Perą. W rankingu WTA 29-letnia Polka jest 44.

Zdjęcie Magda Linette / AFP

