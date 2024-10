Magda Linette dała popis w Wuhan. Rosjanka zdeklasowana, kapitalny rewanż Polki

Kolejnym przystankiem dla 32-latki okazał się tysięcznik w Wuhan. Nasza tenisistka nie miała szczęścia w losowaniu, bowiem już w pierwszej rundzie trafiła na zawodniczkę, z którą przegrała w tym sezonie dwukrotnie, a łącznie posiada bilans 0-3. Mowa o Ludmile Samsonowej, która jeszcze kilka tygodni temu miała okazję rywalizować z Igą Świątek o ćwierćfinał US Open. Magda liczyła, że we wtorek w końcu uda się przełamać złą passę w starciach z Rosjanką i pójdzie śladami liderki kobiecego rankingu.

Magda Linette w drugiej rundzie WTA 1000 w Wuhan. Ludmiła Samsonowa pokonana

Początek spotkania ułożył się nieźle z perspektywy Samsonowej. Już na "dzień dobry" potrafiła sobie wypracować okazje na przełamanie. Pierwszej z nich nie udało się wykorzystać, ale przy drugiej doszło do breaka i dzięki temu to Ludmiła rozpoczęła mecz od prowadzenia. Nie nacieszyła się nim jednak zbyt długo. Kilka minut później Linette doprowadziła do wyrównania. Nasza tenisistka na tym nie poprzestała. Dokładała kolejne "oczka" do swojego dorobku i zrobiło się 4:1 dla Polki. Niezwykle cenny okazał się piąty gem, gdzie Magda obroniła dwa break pointy, nie pozwalając rywalce na powrót.