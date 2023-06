Magda Fręch w ćwierćfinale turnieju w Nottingham. To może być polski mecz

Na początku drugiej partii obraz meczu nie uległ szczególnej zmianie. Polka w dalszym ciągu dominowała. Przełamała 39. zawodniczkę rankingu WTA na 2:1 oraz 4:1 i pozostało jej jedynie kontrolowanie wydarzeń na korcie, by spokojnie "dowieźć" wynik do szczęśliwego końca. Serwowała po 5:1, ale nieoczekiwanie straciła podanie i "podłączyła" rywalkę do gry. Lin wykorzystała "prezent" i doprowadziła do stanu 4:3, ale wciąż miała do odrobienia stratę jednego przełamania.