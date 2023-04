Madryt będzie w piątek biało-czerwony. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa

HARRY HOWGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP / AFP

Magdalena Fręch najpierw przebrnęła kwalifikacje, a teraz jest już w 2. rundzie turnieju w Madrycie / HARRY HOWGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP / AFP

Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w piątek w turnieju w Madrycie

Los dosyć ciekawie potraktował z kolei Huberta Hurkacza, który już w swoim pierwszym meczu w stolicy Hiszpanii zagra z czterokrotnym zwycięzcą Australian Open, Richardem Gasquetem. Obaj zawodnicy do tej pory spotkali się ze sobą raz. Przed dwoma laty Hurkacz w trakcie turnieju w Dubaju bardzo pewnie pokonał w dwóch setach bardziej doświadczonego rywala. W piątek obaj zagrają ze sobą na madryckim Stadium 3, a to spotkanie jest zaplanowane jako czwarte w kolejności na tym korcie, licząc od godziny 11:00. Tutaj również jako orientacyjną godzinę rozpoczęcia podano 16:30, ale oczywiście może dojść do pewnych przesunięć.