Ostapenko chce choćby wyrównać swój wynik z 2018 roku

Jelena Ostapenko swoją najlepszą wersję na Wimbledonie zaprezentowała w 2018 roku. Wówczas trafiła aż do półfinału. Ta sztuka nigdy później już jej się nie udała - przed rokiem pożegnała się z wielkoszlemowym turniejem już po drugiej rundzie .

Słowacko-amerykański duet zaskoczył Ostapenko i jej partnerkę

Tym większy musiał być szok, gdy duet Mihalikova - Nicholls wygrał pierwszy set (6:3)! Faworyzowane zawodniczki miały wielki problem z serwisem przeciwniczek i łatwo oddały pierwszą część spotkania. Szybko jednak zrozumiały, że jeśli chcą przejść dalej, muszą pokazać swoje najlepsze wersje. Drugi set zakończył się już ich zwycięstwem 6:2. To, co kluczowe wydarzyło się w piątym gemie trzeciego seta. Wówczas Ostapenko i Kiczenok przełamały swoje rywalki, a ta przewaga wystarczyła im do sięgnięcia po zwycięstwo.