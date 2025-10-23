Ma polskie korzenie, reprezentuje inny kraj. Ojciec ujawnił powód

Angelique Kerber, Sabine Lisicki i Caroline Wozniacki - te trzy tenisistki mogły śmiało reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach. Udało im się zdobyć wspólnie mistrzostwo Polski z jednym z wrocławskich klubów, ale kraju reprezentować nie mogły. Wszystko przez jedną decyzję PZT po sporych protestach rodziców innych sportsmenek.

Caroline Wozniacki mogła grać dla Polski

Caroline Wozniacki urodziła się w 1990 roku w duńskim Odense. Jej rodzice przenieśli się w latach 80. do Danii i to tam wychowywali swoje dzieci. W wieku 12 lat zdolna tenisistka zdobyła drużynowe mistrzostwo Polski razem ze swoim klubem z Wrocławia. Indywidualnie przegrała wtedy z Urszulą Radwańską w półfinale zmagań. Jej ojciec, Piotr, w wywiadzie dla "Faktu" wyjaśnił, co sprawiło, że później jego córka nie występowała na zawodach pod polską flagą.

"Nasz pomysł, mój i mojej żony, od początku był taki, aby Karolina reprezentowała Polskę. Dlatego właśnie zapisaliśmy ją do klubu we Wrocławiu. Ale kiedy dziewczyny - Karolina, Angelique Kerber, Sabine Lisicki - wygrały, zaczęło się trochę zamieszania w polskim tenisie" - tłumaczył.

Caroline Wozniacki nie pod polską flagą. Decyzja PZT

"Większość z nich mieszkała za granicą (zawodniczek z wrocławskiego klubu - przyp. red.). Rodzice polskich zawodników się zbuntowali. I Polski Związek Tenisowy postawił sprawę jasno - jeśli ktoś chce występować pod polską flagą, musi być zameldowany w kraju na stałe" - przedstawił sprawę Woźniacki.

Wyjaśnił, że już wtedy on i jego rodzina mieszkali na stałe w Danii. To oznaczało, że jego marzenie o reprezentowaniu Polski przez córkę nie mogło się ziścić. "No trudno, żebyśmy mieszkając w Danii, mogli się w Polsce zameldować na stałe. To był w praktyce sposób, aby nas z tego systemu wykluczyć" - podsumował. Dodał jednak, że Wozniacki utrzymywała wciąż dobry kontakt z polskimi tenisistkami i tenisistami. Pisała do nich po polsku i w ten sposób uczyła się języka. Do dziś bardzo dobrze zna się z całym polskim środowiskiem tenisowym.

