Ma 16 lat i wyrzuciła Magdę Linette z US Open. Media pieją z zachwytu

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego doszło do prawdziwej sensacji w początkowych rundach US Open. 16-letnia Iva Jović, która dostała się do wielkoszlemowego turnieju dzięki dzikiej karcie, w pięknym stylu postawiła się Magdzie Linette i ostatecznie wyrzuciła Polkę za burtę imprezy. Amerykanka sklasyfikowana jest w czwartej setce rankingu WTA, ale wydaje się, że to szybko ulegnie zmianie. O Jović piszą media na całym świecie.