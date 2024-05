Ma 14 lat i tytuł w Wimbledonie. Polka ten dzień zapamięta na długo

Porażka z 14-letnią zawodniczką musi boleć tenisistkę o blisko 10 lat starszą, to oczywiste. 14 lat miały Coco Gauff czy Mirra Andriejewa , gdy wygrywały swoje pierwsze spotkania w zawodach ITF, Iga Świątek była o rok starsza, podobnie jak Jelena Rybakina , zaś Aryna Sabalenka w tourze zameldowała się dopiero jako 16-latka.

To zresztą o niczym nie świadczy, wiele młodych gwiazd tenisa, które błyszczały w zawodach juniorskich, nie potrafiło poważniej zaistnieć w tym profesjonalnym. Podobnie jak i wiele tenisistek sukcesy zaczęło osiągać dopiero po ukończeniu pełnoletności.

14-letnia Serbka Luna Vujović na razie robi olbrzymie postępy. I właśnie została stypendystką fundacji SEE Future, dumnie prezentując się na korcie z Goranem Ivaniševiciem.

Pierwszy turniej i od razu finał. Choć wciąż swoich sił próbuje w zmaganiach juniorskich

Serbowie czekają na przełamanie w kobiecym tenisie, bo od siedmiu lat, gdy z czołówki zaraz po Anie Ivanović wypadła inna była liderka rankingu WTA Jelena Janković , żadnej gwiazdy się nie dorobili. Sygnały dawała Mia Ristić , mistrzyni Europy do lat 16, ale jutro osiągnie pełnoletność, a przełomu wciąż brak, w rankingu jest w czwartej setce.

Imponujący początek ma za to wciąż 14-letnia Luna Vujović, której profil na Instagramie obserwuje już ponad 80 tys. osób. Błysnęła już rok temu, gdy w Londynie wygrała drugą edycję Wimbledonu dla tenisistek do lat 14. Na korcie prezentuje się podobnie do Rybakiny, też rzadko pokazuje emocje.