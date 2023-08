Łzy po meczu Sabalenki. Zwróciła się w stronę trybun. Wzruszający moment

Jednym istotnym z pewnością jest narodowość tenisistki. Sabalenka jest bowiem Białorusinką , a wiadomo, że to właśnie ten kraj wspomaga Rosję w agresji na Ukrainę i jest jej sojusznikiem. Trzecią kwestią wydają się być różne zachowania Sabalenki na korcie, które zdecydowanie dalekie są od klasy , do jakiej kibice zostali przyzwyczajeni przez Igę Świątek i Huberta Hurkacza .

Sabalenka popłakała się po meczu

Sabalenka ma jednak także tę bardziej ludzką twarz, którą pokazała w Montrealu. Tam bowiem odbywa się turniej WTA 1000 na kortach twardych, który dla najlepszych jest elementem przygotowania do wielkoszlemowego US Open. W swoim pierwszym spotkaniu na kanadyjskim "hardzie" Białorusinka pokonała 2:0 doświadczoną Petrę Martić, ale nie był to dla niej łatwy mecz. Podobnie, jak rozmowa po spotkaniu.