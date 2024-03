Moja rodzina jest teraz na Ukrainie. Nie wiem, co będzie jutro. Nikt nie poświęcił więcej dla mojej kariery niż oni. Chcę zadedykować im to małe trofeum

Tenis. Marta Kostiuk: Wojna nadal trwa

"Tak naprawdę nic się nie zmieniło w moim świecie. Mam wrażenie, że ogólnie rzecz biorąc, zachodzi wiele procesów, które prowadzą do punktu, w którym ludzie o tym zapominają, ponieważ się do tego przyzwyczajają. Rozumiem, że każdy ma swoje problemy i każdy jest skupiony na swoich sprawach. Myślę, że jestem tu po to, żeby cały czas wszystkim przypominać, że to nadal trwa i należy to przerwać" - dodała.