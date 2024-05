Łzy na korcie, dramatyczne obrazki w Madrycie. Fatalny koniec dla gwiazdora

Dramat na korcie w Madrycie. Fala łez

Tak też się faktycznie stało, bo Lehecka wrócił na kort, ale na bardzo krótką chwilę. Sędzia ogłosił, że mecz zostaje wznowiony. Czech wygrał dwa punkty, a przy trzecim zaczął mieć znów problemy. Pierwszy serwis wylądował na aucie, a po drugim piłka weszła do gry. Akcja była bardzo krótka i zakończyła się znakomitym forehandem Kanadyjczyka. Zaraz po tym, jak piłka wylądowała w korcie Lehecka upadł na kolana i jasne było, że już do gry na pewno nie wróci.

Na twarzy Czecha pojawiły się oczywiście łzy, a mecz został zakończony i Kanadyjczyk awansował do finału. Lehecka wyraźnie się rozkleił i był bardzo zły na to, co się wydarzyło, ucierpiała także jego rakieta, na której postanowił się wyżyć. W akompaniamencie braw Lehecka opuścił kort i udał się do szatni. Pocieszeniem dla Czecha może być fakt, że występ w turnieju zapewnił mu solidny awans w rankingu ATP. Po imprezie w Madrycie 22-latek awansował o osiem pozycji i w najnowszym notowaniu będzie zajmował 23. miejsce.