Mirra Andriejewa w trwającym sezonie wygrała dwa turnieje rangi WTA 500 - w Adelajdzie i Linzu, a w Madrycie stanęła przed szansą dołożenia kolejnego trofeum, tym razem w "tysięczniku". Rosjanka bardzo dobrze spisywała się na hiszpańskich kortach, a gdy z rywalizacji odpadały kolejne wyżej notowane rywalki wydawało się, że jest murowaną faworytką do końcowego triumfu.

Tak się jednak nie stało, pogromczynią 19-latki okazała się Marta Kostiuk, która w sobotnim finale pokonała ją 6:3, 7:5. Porażka była dla niej dużym rozczarowaniem, co zasygnalizowała jeszcze podczas przemówienia na korcie. W pewnym momencie w oczach Rosjanki pojawiły się łzy, miała problemy z dokończeniem swojej przemowy.

"Dziękuję mojemu teamowi za to, że zawsze jesteście przy mnie. Przepraszam. Obiecałam sobie, że nie będę płakać. Przepraszam. Po prostu nie będę na was patrzeć, bo tak jest łatwiej. Dziękuję mojemu teamowi za to, że zawsze jesteście przy mnie i wspieracie mnie w każdej chwili, kiedy jest łatwo i kiedy jest trudno" - powiedziała.

Rozpacz 19-latki momentalnie odnotowały rosyjskie media, w tym popularny portal "Championat". "Mirra Andriejewa, ósma w rankingu światowym tenisistka, przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk (23. miejsce w rankingu) 3:6, 5:7. Po meczu 19-letnia Rosjanka rozpłakała się" - zauważono.

Mirra Andriejewa mocno przeżyła porażkę z Martą Kostiuk

Rosjanka później pojawiła się na konferencji prasowej, a na stronie WTA odnotowano, że była "roztrzęsiona" z powodu porażki, która zwieńczyła przecież tak udany występ w Madrycie. Sama zawodniczka z kolei dała jasno do zrozumienia, że ona po prostu tak reaguje na potknięcia i wręcz dziwi się tenisistkom, które reagują inaczej.

Za każdym razem, gdy przegrywam, to dla mnie jak koniec świata. Czasami widzę uśmiechy innych zawodniczek zaraz po przegranych meczach. Nie rozumiem, jak ludzie to robią. Chciałabym umieć to robić. Każdy przegrany mecz jest dla mnie oczywiście bardzo rozczarowujący i bardzo bolesny

Pochodząca z Krasnojarska tenisistka wyraziła też nadzieję, że w przyszłości jej podejście do porażek się zmieni, że od razu po przegranym meczu będzie mogła rozmawiać o tym, co wydarzyło się na korcie. Teraz postanowiła skupić się na kolejnym wyzwaniu, bowiem razem z Dianą Sznajder zagra jeszcze w Madrycie w finale turnieju deblowego. "Turniej jeszcze się nie skończył" - zapowiedziała.

Mirra Andriejewa w finale turnieju w Madrycie zagrała z Martą Kostiuk

Mirra Andriejewa

Mirra Andriejewa

