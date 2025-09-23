Los połączył reprezentację Polski z Egiptem. Koniec oczekiwania po 28 latach

We wtorek w Londynie odbyło się losowanie fazy play-off o miejsca w Grupie Światowej I. Reprezentacja Polski trafiła na Egipt. Z tym przeciwnikiem grała tylko trzy razy w historii. Najpierw w maju 1966 roku w Warszawie (nasi rodacy zwyciężyli 4:1), dokładnie siedem lat później w Egipcie (porażka 1:4), a po raz ostatni w sierpniu 1998 roku na mączce na obiektach Polonii Bydgoszcz (znowu wygrana 4:1).

Wieści o trafieniu na afrykański zespół przekazał Polski Związek Tenisowy. Losowanie odbyło się w siedzibie Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF).

Mecze odbywać się będą w dniach 6-7 lutego (piątek-sobota) lub 7-8 lutego (sobota-niedziela) 2026 roku

Polscy tenisiści polecą do Egiptu. Jest oficjalny komunikat PZT

Wiadomo, że będzie to spotkanie wyjazdowe. To Egipcjanie wybiorą miasto oraz nawierzchnię. "Biało-Czerwonych" czeka więc powrót do tego państwa po dokładnie 52 latach. Za niecałe pięć miesięcy dowiemy się, czy Polacy poprawią historyczny bilans z tymi rywalami na 3-1, czy pogorszą na 2-2.

Nasza kadra zajmuje obecnie 36. pozycję w rankingu drużyn narodowych prowadzonym przez ITF. W gronie 13 rozstawionych w losowaniu zespołów zajęła pozycję z "dziewiątką". Egipt jest w światowym zestawieniu sześć lokat niżej od Polski, czyli na 42.

Rozwiń

Kilkanaście dni temu Polacy przegrali 1:3 z Wielką Brytanią. Stawką meczu był awans do przyszłorocznej 1. rundy kwalifikacji do finałów z udziałem ośmiu teamów. Nad Wyspiarzami zwycięstwo odnieśli jedynie debliści. Nasi rodacy grali w osłabionym składzie, zabrakło w nim kontuzjowanych Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.

Polsat Sport Polsat Sport

Hurkacz wycofał się z US Open Foto Olimpik AFP

Kamil Majchrzak Sarah Stier AFP

Maks Kaśnikowski Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP