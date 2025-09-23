Partner merytoryczny: Eleven Sports

Los połączył reprezentację Polski z Egiptem. Koniec oczekiwania po 28 latach

Tomasz Chabiniak

Losowanie fazy play-off do tenisowej Grupy Światowej I przyniosło polskiej reprezentacji rywala w postaci Egiptu. Po raz ostatni oba zespoły spotkały się niemal trzy dekady temu, a na ziemi afrykańskiej - w 1973 roku. Polacy będą mieć szansę poprawić bilans bezpośrednich spotkań, który obecnie wynosi 2:1 na ich korzyść. Nasi tenisiści są też sześć miejsc wyżej w rankingu ITF.

Sandi Procter (prezes The Lawn Tennis Association) oraz Tadeusz Szemiot podczas losowania, 11.09.2025 r.
Sandi Procter (prezes The Lawn Tennis Association) oraz Tadeusz Szemiot podczas losowania, 11.09.2025 r.ADAM NURKIEWICZGetty Images

We wtorek w Londynie odbyło się losowanie fazy play-off o miejsca w Grupie Światowej I. Reprezentacja Polski trafiła na Egipt. Z tym przeciwnikiem grała tylko trzy razy w historii. Najpierw w maju 1966 roku w Warszawie (nasi rodacy zwyciężyli 4:1), dokładnie siedem lat później w Egipcie (porażka 1:4), a po raz ostatni w sierpniu 1998 roku na mączce na obiektach Polonii Bydgoszcz (znowu wygrana 4:1).

Wieści o trafieniu na afrykański zespół przekazał Polski Związek Tenisowy. Losowanie odbyło się w siedzibie Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF).

Mecze odbywać się będą w dniach 6-7 lutego (piątek-sobota) lub 7-8 lutego (sobota-niedziela) 2026 roku
Polski Związek Tenisowy

Polscy tenisiści polecą do Egiptu. Jest oficjalny komunikat PZT

Wiadomo, że będzie to spotkanie wyjazdowe. To Egipcjanie wybiorą miasto oraz nawierzchnię. "Biało-Czerwonych" czeka więc powrót do tego państwa po dokładnie 52 latach. Za niecałe pięć miesięcy dowiemy się, czy Polacy poprawią historyczny bilans z tymi rywalami na 3-1, czy pogorszą na 2-2.

Nasza kadra zajmuje obecnie 36. pozycję w rankingu drużyn narodowych prowadzonym przez ITF. W gronie 13 rozstawionych w losowaniu zespołów zajęła pozycję z "dziewiątką". Egipt jest w światowym zestawieniu sześć lokat niżej od Polski, czyli na 42.

Kilkanaście dni temu Polacy przegrali 1:3 z Wielką Brytanią. Stawką meczu był awans do przyszłorocznej 1. rundy kwalifikacji do finałów z udziałem ośmiu teamów. Nad Wyspiarzami zwycięstwo odnieśli jedynie debliści. Nasi rodacy grali w osłabionym składzie, zabrakło w nim kontuzjowanych Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.

Mężczyzna w pomarańczowej koszulce sportowej stoi na korcie tenisowym, w tle rozmyta publiczność.
Hurkacz wycofał się z US OpenFoto OlimpikAFP
Sportowiec w niebieskiej koszulce i czapce z daszkiem trzyma zaciśniętą pięść w geście determinacji, skupiona twarz podkreśla jego zaangażowanie i emocje podczas rywalizacji.
Kamil MajchrzakSarah StierAFP
Maks Kaśnikowski
Maks KaśnikowskiMike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

