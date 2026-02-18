Linette zeszła z kortu, a Dunka zaczęła mówić o polskich kibicach. Przekaz poszedł w świat

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Po udanych spotkaniach z Lulu Sun i Jekateriną Aleksandrową klęską dla Magdy Linette zakończyło się spotkanie z Clarą Tauson w 1/8 finału WTA Dubaj. Polka przegrała 4:6, 2:6 i pożegnała się z marzeniami o triumfie w rozgrywkach. A gdy tylko zeszła z kortu, reprezentantka Danii zaczęła mówić... o Polakach. Nie kryła się również ze swoją opinią na temat gry Poznanianki.

Dwie zawodniczki tenisowe w sportowych strojach, po lewej trzymająca rakietę, po prawej w pomarańczowym stroju i opasce na głowie, obie skoncentrowane na grze.
Magda Linette i Clara TausonRobert Prange/Getty Images / FADEL SENNA / AFPAFP

O ile wygrana z Lulu Sun w 1. rundzie WTA Dubaj była spodziewana, o tyle triumf nad Jekateriną Aleksandrową postrzegany był już w kategorii sporej niespodzianki. Magda Linette bardzo udanie rozpoczęła zmagania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z tego względu kibice liczyli, że uda jej się także pokonać Clarę Tauson. Niestety nie tym razem.

Clara Tauson górą nad Magdą Linette. Ćwierćfinał nie dla Polki

Pierwszy set z Dunką był dość zacięty, jednak w kluczowym momencie Linette przegrała podanie, co pozwoliło rywalce wyjść na prowadzenie 5:4. I przy swoim serwisie wygrać seta 6:4.

Drugą partię Polka zaczęła już gorzej. Od razu została przełamana, co źle wróżyło. Koniec końców Tauson w 46 minut uzbierała sześć gemów i wygrała z reprezentantką Polski 6:4, 6:2, co dało jej awans do ćwierćfinału rozgrywek rangi WTA 1000.

Niedługa przygoda Rybakiny z 2. rundą w Dubaju. Świątek czekała na wynik

Dunka zaczęła mówić o Polakach. Tak oceniła grę Linette

Zaraz po tym, jak Magda Linette zeszła z kortu, 15. rakieta świata udzieliła ciekawego wywiadu. Zaczęła od miłych słów skierowanych pod adresem reprezentantki Polski.

    - Magda Linette jest świetną tenisistką wiedziałam, że to będzie bardzo trudne spotkanie, dlatego bardzo cieszę się ze zwycięstwa - zaczęła Tauson.

    Bardzo odpowiada mi tu atmosfera i dobrze czuję się na korcie. Kibice są tutaj niesamowici; dziś było tutaj wielu fanów z Polski i Danii, to było naprawdę miłe
    dodała tenisistka z Danii.

    Tauson nie zna jeszcze swojej rywalki w ćwierćfinale. Tę wyłoni starcie Ivy Jović z Jessicą Pegulą. Za wyraźną faworytkę uchodzi starsza z Amerykanek.

    Tenisistka wykonuje gest triumfu podczas meczu na korcie, trzymając rakietę w lewej ręce, ubrana w biały top i granatową spódniczkę sportową, w tle widoczna rozmyta publiczność.
    Magda LinetteMartin KeepAFP
    Kobieta w sportowym stroju w intensywnie pomarańczowym kolorze stoi na korcie tenisowym z rakietą tenisową w dłoni, skupiona podczas meczu, z widoczną opaską na głowie oraz zegarkiem sportowym na nadgarstku.
    Clara TausonFADEL SENNAAFP
    Zawodniczka siedząca na ławce na korcie tenisowym, okryta ręcznikiem, wycierająca twarz, obok niej duża sportowa torba, rakieta tenisowa oraz butelki z wodą.
    Magda LinetteArtur WidakAFP
