Linette wracała z 3:6, 1:3 w meczu z Ealą. Wszystko jasne ws. gry o 1/4 finału w Miami

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Magda Linette odniosła jedno z najcenniejszych zwycięstw w swojej karierze. Wydarzyło się to podczas starcia z... Igą Świątek. Początek potyczki z udziałem dwóch naszych reprezentantek nie wskazywał na wygraną Poznanianki. Trzecia rakieta świata triumfowała w premierowej odsłonie 6:1, co wskazywało raczej na powtórkę rezultatu z 2023 roku i ich batalii w Pekinie. Od drugiej partii wszystko się zmieniło. 34-latka zaczęła pilnować swoich podań, to Raszynianka nie poradziła sobie w kluczowych momentach. Ostateczny wynik brzmiał 1:6, 7:5, 6:3 na korzyść Linette.

Tamten mecz potwierdził, że Magda doskonale czuje się na Florydzie. Przed rokiem dotarła do ćwierćfinału WTA 1000 w Miami i teraz również zachowywała szansę na osiągnięcie co najmniej takiego rezultatu. W sobotę na jej drodze znalazła się zawodniczka, która 12 miesięcy temu zaszła jeszcze dalej w turnieju. Mowa o rozstawionej z "31" Alexandrze Eali, półfinalistce Miami Open 2025. Czekało nas zatem starcie z udziałem tenisistek, które jako ostatnie eliminowały Świątek ze zmagań w tej lokalizacji.

Poznanianka posiadała jak dotąd bilans 2-1 w bezpośrednich potyczkach z reprezentantką Filipin, ale ich poprzedni mecz, rozegrany na początku tego sezonu w Auckland, zakończył się wygraną 20-latki. Linette dostała szansę na rewanż. Dla Magdy cel był jasny - od razu zaczepić się na grę i nie pozwolić rywalce na ucieczkę z wynikiem, tak jak to miało miejsce podczas batalii z Raszynianką.

WTA Miami: Magda Linette kontra Alexandra Eala w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Eali. Już pierwszy gem dostarczył sporej dawki emocji. Po podwójnym błędzie serwisowym Alexandry pojawił się break point dla Linette. Reprezentantka Filipin zdołała jednak wyjść z opresji na własnych warunkach. Kolejne minuty przebiegały pod dyktando zawodniczek, które w danej chwili miały do dyspozycji własne podanie. Ciekawiej zrobiło się dopiero w szóstym gemie. Tam doszło do równowagi przy podaniu Magdy, ale na szczęście nasza tenisistka nie musiała bronić piłek na przełamanie.

Stan 40-40 pojawił się także kilka minut później. Niestety, tym razem turniejowa "31" doczekała się już okazji na 5:3. Eala zepchnęła Linette do defensywy poprzez głęboki return i poszła za ciosem. Break dla 20-latki stał się faktem. Alexandra serwowała, by zamknąć premierową odsłonę. Nie miała najmniejszych problemów, by domknąć sprawę. Ostateczny rezultat partii brzmiał 6:3. Przewagę reprezentantki Filipin dało się zauważyć także po statystykach: 10 uderzeń kończących i tylko 7 niewymuszonych błędów. Po stronie Magdy wyglądało to znacznie gorzej: 7-15.

Początek drugiej części pojedynku ułożył się źle z perspektywy Magdy. Rywalka kontynuowała serię wygranych gemów z rzędu. Na "dzień dobry" zdobyła przełamanie, potem podwyższyła prowadzenie do wyniku 2:0. Dopiero wtedy Poznanianka przerwała serię pięciu "oczek" dla przeciwniczki i... poprosiła o przerwę medyczną. To najlepiej obrazowało, że poprzednie trzysetówki mocno dały się we znaki 34-latce.

Mimo trudnej sytuacji, Linette nie zamierzała się poddawać. Od stanu 1:3 ruszyła do odrabiania strat. Po sześciu rozdaniach mieliśmy już remis. Chwilę później zrobiło się gorąco przy serwisie Magdy. Było 15-40 z perspektywy 34-latki, ale od tego momentu Poznanianka wygrała cztery punkty z rzędu i po raz pierwszy w tym secie znalazła się na prowadzeniu. Podczas dziesiątego rozdania Eala świetnie poradziła sobie pod presją utrzymania się w grze o zwycięstwo w partii, potem miała 0-30 na returnie.

Ostatecznie nie doszło już do żadnego przełamania i o losach drugiej odsłony decydował tie-break. Kluczowa rozgrywka od początku układała się po myśli Alexandry. Szybko zrobiło się 6-1 dla turniejowej "31", a co za tym idzie - wypracowała sobie aż pięć meczboli. Finalnie 20-latka zwyciężyła 6:3, 7:6(2) i zameldowała się w czwartej rundzie, gdzie zmierzy się z Karoliną Muchovą. Z kolei Linette powalczy jeszcze w deblu, w duecie z Ann Li.

Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca.

Magda Linette

Alexandra Eala

Karolina Muchova

