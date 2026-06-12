Linette walczyła o półfinał. Było już 1:3. Dwa sety rozstrzygnęły

Naczekały się w piątek na wejście do akcji Zeynep Sonmez i Magda Linette. Ich mecz ćwierćfinałowy został zaplanowany jako trzeci tego dnia na korcie nr 1. Teoretycznie był "przyblokowany" godziną 13:00, ale nietrudno było się domyślić, że starcia Zhizhen Zhang - Adrian Mannarino (11:00) i Ajla Tomljanovic - Dajana Jastremska (nie przed 12:00) raczej nie rozstrzygną się w dwie godziny.

Konfrontację Australijki z Ukrainką przerywał deszcz, następnie zakończenie przeciągał zryw tej drugiej w trzecim secie. Przegrywała już 2:5, ale wygrała trzy kolejne gemy, mimo że broniła w nich dwóch piłek meczowych. W kluczowym momencie, przy 5:6 straciła jednak serwis do zera i tym samym odpadła z turnieju.

Polka i Turczynka wiedziały więc, że ich potyczka o półfinał (w którym już czekała Barbora Krejcikova) zacznie się tuż przed 15:00. Linette do tej pory w 's-Hertogenbosch wyrzuciła za burtę Kimberly Birrell i Mię Pohankovą, a Sonmez Katie Volynets i Anastazję Potapową (choć ta skreczowała przy 1:6, 0:2).

Wcześniej spotkały się tylko raz - w marcu 2025 r. w 1/8 finału w Meridzie. Tam Poznanianka poddała z powodu problemów z lewą kostką.

3:1 dla rywalki i od tego momentu koncert Linette

Sonmez wygrała losowanie i wybrała return. W 's-Hertogenbosch było pochmurno i wietrznie, podmuchy osiągały prędkość aż 8 metrów na sekundę, co zawsze jest dodatkowym utrudnieniem. Z trudnymi warunkami Turczynka na początku radziła sobie lepiej. Już w pierwszym gemie przełamała Magdę Linette i dość szybko podwyższyła swoje prowadzenie na 3:1.

Od tego momentu inicjatywę na korcie przejęła jednak Polka. Przede wszystkim Linette znacznie lepiej zaczęła serwować. Jeszcze na 2:3 podanie utrzymała z lekkim trudem, ale później rywalka miała już coraz mniej do powiedzenia przy jej serwisie. W międzyczasie Polka przełamała też Turczynkę i mecz się wyrównała.

Przy stanie 5:4 dla Linette, Sonmez serwowała by pozostać w secie. To jednak nasza reprezentantka szybko wypracowała sobie jednak dwa break pointy. Przy pierwszym przeciwniczka się jeszcze obroniła. Przy drugim sama popełniła jednak błąd i Linette mogła zacisnąć pięść w geście radości, oznaczającym jej triumf w pierwszej partii.

Linette jak profesor. Wykorzystała swoje okazje. Była skuteczna do bólu

Druga odsłona była wyrównana tylko przez chwilę. Po dwóch gemach nielicznie zgromadzeni na trybunach fani mogli zobaczyć wynik 1:1. Później znów do głosu doszła znacznie skuteczniejsza od rywalki w piątkowe popołudnie Linette. Kluczowy dla losów seta i całego meczu był czwarty gem.

W nim Poznanianka skoncentrowała się, wypracowała sobie dwa break pointy i tak jak pod koniec pierwszego seta wykorzystała drugą okazję. Objęła prowadzenie 3:1, a chwilę później podwyższyła je na 4:1.

W kolejnym gemie na chwilę zadrżały serca fanów Turczynki. Przy stanie 30:0 Sonmez niebezpiecznie poślizgnęła się na trawie. Na szczeście nie stało się nic poważnego i mogła kontynuować grę. Turczynka wygrała jeszcze gema, ale wciąż przy swoim podaniu nieomylna była Linette.

W ósmy gemie drugiego seta rywalka prowadziła już 40:15. Od tego momentu cztery piłki z rzędu wygrała jednak Polka, która przypieczętowała tym samym triumf w drugim secie 6:2 i w całym meczu 2:0.

Magda Linette Glyn Kirk AFP

Zeynep Sonmez DIMITAR DILKOFF AFP

Magda Linette CHOLEWINSKI MARCIN AFP





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