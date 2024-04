Linette w ćwierćfinale w Rouen, ale co zrobiła Osaka? Tu nie ma miłości

Piękna Le Kindarena w Rouen, zaprojektowana przez wybitnego architekta Dominique Perraulta, gości tenisistki już po raz trzeci, ale dwie poprzednie edycje odbyły się jesienią i miały tylko rangę turnieju WTA 125. W drugiej połowie października czołowe tenisistki szykują się już do finałowych turniejów całego sezonu, do Normandii przyjeżdżały głównie te, które myślały jeszcze o poprawieniu rankingu przed zamknięciem list do Australian Open. Nazwiska triumfatorek - Szwajcarki Viktoriji Golubic i Belgijki Maryny Zanevskiej też nie robią wielkiego wrażenia. Reklama

Teraz udało się podwyższyć rangę zawodów, zmienić nawierzchnię (wysypano mączkę), to i stawka jest lepsza. Kibiców mogły przyciągnąć więc reprezentantki Francji, z Caroline Garcią na czele, ewentualnie młoda i gniewna Mirra Andriejewa czy była liderka WTA Karolína Plíšková. Gwiazdy wybrały w tym czasie walkę o nowy model w Stuttgarcie, ale udało się "wyrwać" jedną z nich. Dziką kartę otrzymała Naomi Osaka, triumfatorka czterech Wielkich Szlemów i też niegdyś przewodząca stawce w tourze.

Dziś na jej meczu obiekt był pełny.

Jest tylko jeden problem - i wcale nie taki, że Japonka wciąż szuka formy po powrocie do gry po urodzeniu córeczki. W Indian Wells czy Miami już pokazała się z dobrej strony, pokonała Ludmiłę Samsonową czy Elinę Switolinę. Sęk w tym, że stało się to na kortach twardych. A pozostałych Osaka unika jak może.

Nie ma tu miłości między nią, a kortami ziemnymi, czy - jeszcze bardziej - trawiastymi.

Półfinalistka Rolanda Garrosa rywalką Naomi Osaki. Można wylosować znacznie lepiej

Dla 26-letniej gwiazdy był to pierwszy mecz na tej nawierzchni od blisko dwóch lat. Tylko raz na mączce dotarła do półfinału zawodów, pięć lat temu w Stuttgarcie - zresztą oddała go walkowerem. We French Open nigdy nie przekroczyła trzeciej rundy, podobnie zresztą jak na Wimbledonie. Trawy unika jeszcze bardziej, od wybuchu pandemii się na takich kortach nie pojawiła. Reklama

A jej pech polegał na tym, że w drabince trafiła akurat na specjalistkę od tej nawierzchni - Martinę Trevisan. 30-letnia Włoszka swój szczyt w karierze miała dwa lata temu, po wygraniu turnieju w Rabacie wskoczyła do grona dwudziestu najlepszych tenisistek świata, po chwili w Paryżu zameldowała się w półfinale. Tam zatrzymała ją Coco Gauff, która później uległa w walce o tytuł Idze Świątek. Wszystko - oczywiście na mączce.

Zacięty pierwszy set, Włoszka postawiła ostatnią kropkę. A później była już wyraźnie lepsza

Jeśli czegoś Japonka może żałować po tym spotkaniu, to właśnie przegrania pierwszego seta. Dobrze zareagowała na szybkie przełamanie Włoszki, odpowiedziała jej tym samym. W kolejnych gemach miała aż pięć szans, by wyjść na dwupunktowe prowadzenie i ustawić się w komfortowej sytuacji. Nie wykorzystała ich, sama zaś pozwoliła na breaka na 4:5. I już za chwilę przegrała całego seta, to musiało boleć.

I odbiła się na postawie byłej liderki rankingu, bo w drugiej partii nie miała już zbyt wiele do powiedzenia. Szczególnie w roli zawodniczki returnującej, ugrała tylko pięć punktów przy podaniu Włoszki. Sama zaś została dwukrotnie przełamana i jej powrót do Francji szybko mógł zostać uznany za nieudany. Podobnie jak dwa lata temu we French Open - znów odpadła po pierwszym starciu. Reklama

Trevisan zaś awansowała do drugiej rundy - w czwartek spotka się w niej z Ukrainką Anheliną Kalininą. W ćwierćfinale zaś zameldowała się chwilę wcześniej Magda Linette.

