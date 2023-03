Linette w ćwierćfinale w Miami. Obrończynie tytułu wyrzucone z turnieju

Ostatnie dni w Miami są dla Magdy Linette bardzo pracowite - poznanianka musi godzić grę w singlu razem z deblem. Podobnie było zresztą w Indian Wells, ale już na Florydzie wychodzi jej to z lepszym efektem. W sobotę poznanianka najpierw awansowała do czwartej rundy singla, wygrywając w świetnym stylu z Wiktorią Azarenką . Po ledwie dwugodzinnym odpoczynku wyszła na kort ponownie, tym razem w deblu. I razem z Bernardą Perą sprawiły miłą dla siebie niespodziankę, bo w yrzuciły z turnieju duet rozstawiony z dziewiątką: Gabriela Dabrowski (Kanada) - Luisa Stefani (Brazylia) .

Mistrzynie US Open i obrończynie trofeum z Miami na drodze Linette i Pery

Już dziś Polka ponownie musiała stanąć do rywalizacji w grze podwójnej: rywalkami były triumfatorki US Open z 2020 roku: Wiera Zwonariowa i Laura Siegemund. Rosjanka w tym roku skończy 39 lat, wygrała łącznie trzy Wielkie Szlemy w deblu, a przed laty była też czołową zawodniczką w grze pojedynczej. W 2010 roku grała w finałach Wimbledonu i US Open, skończyła tamten rok na drugim miejscu w światowym rankingu, jedynie za Caroline Wozniacki. Rok temu wygrały właśnie z Niemką rywalizację deblową w Miami, a później Zwonariowa na blisko rok zniknęła z kortów. Razem z Siegemund wróciła znów na Florydzie, z wielkimi nadziejami na powtórzenie sukcesu sprzed 12 miesięcy. Na drodze stanęły im jednak Linette i Pera.