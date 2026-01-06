Magda Linette wybrała turniej WTA 250 w Auckland na inaugurację sezonu 2026. Zanim Polka przystąpiła do singlowych zmagań, najpierw miała okazję powalczyć o ćwierćfinał w deblu, w duecie z Shuko Aoyamą. Team naszej reprezentantki pokonał parę Qianhui Tang/Sabrina Santamaria 6:3, 7:5 po szalonej końcówce drugiej partii.

Dobę po rywalizacji w grze podwójnej przyszedł czas na pierwszy sprawdzian w singlu. Rozstawiona z "5" zawodniczka trafiła podczas sobotniego losowania na legendarną Venus Williams. 45-latka otrzymała od organizatorów dziką kartę. Poza zmaganiami w Nowej Zelandii, na początku roku zobaczymy ją także w Hobart oraz podczas Australian Open. Wczoraj Amerykanka miała okazję sprawdzić się podczas debla, grając razem z Eliną Switoliną. Doświadczone tenisistki uległy parze Alexandra Eala/Iva Jović 6:7(7), 1:6.

W nocy z poniedziałku na wtorek naszego czasu Linette stanęła przed szansą, by odnieść pierwsze w karierze zwycięstwo w bezpośrednich starciach z siostrą Sereny. Dotychczas obie panie spotkały się dwukrotnie - w lutym oraz lipcu 2016 roku. Najpierw Venus wygrała w dwóch partiach, a później po trzysetowej batalii. Teraz zdecydowaną faworytką pojedynku była oczywiście Magda. Główną zagadką od strony Poznanianki wydawał się fakt, jak uniesie to starcie z siedmiokrotną mistrzynią imprez wielkoszlemowych w singlu.

WTA Auckland: Magda Linette kontra Venus Williams w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Williams. 45-latka pewnie zainaugurowała rywalizację, nie tracąc choćby jednego punktu. Po zmianie stron do głosu doszła Linette. To właśnie nasza reprezentantka jako pierwsza wywalczyła sobie break pointa. W newralgicznym momencie Venus zaimponowała uderzeniem kończącym z bekhendu po przekątnej. Ostatecznie trzeci gem, rozgrywany na przewagi, trafił na konto Amerykanki. Po chwili to zawodniczka z USA próbowała się dobrać do serwisu Magdy. Przy stanie 30-30 mocno napracowała się w defensywie, a potem posłała niebywały forhend wzdłuż linii, który dał jej piłkę na 3:1. Na szczęście Poznanianki, rywalka popełniła błąd przy następnej akcji. Także kolejne dwa punkty trafiły do Polki i nastąpił kolejny remis.

Następne rozdanie okazało się równie zacięte. Podczas walki na przewagi, Linette doczekała się break pointów. Pierwszego Williams obroniła asem do środka kortu, ale przy drugim zobaczyliśmy premierowe przełamanie w meczu. Venus zaryzykowała z bekhendu i popełniła minimalny błąd, zagrywając piłkę do korytarza deblowego. Ten moment zapoczątkował fragment z dominacją Magdy. Nasza tenisistka znalazła sposób na rywalkę, a 45-latka nie imponowała już taką skutecznością, jak na początku starcia.

W siódmym gemie Poznanianka wywalczyła sobie break pointa po skutecznym dropszocie. Potem wyraźną pomyłkę zanotowała Amerykanka i dzięki temu przy stanie 5:2 Linette mogła zamykać premierową odsłonę pojedynku. Chociaż Polka miała setbola, to Williams zdołała jeszcze odwrócić losy rozdania. Legenda tenisa doczekała się pierwszego przełamania na swoją korzyść i jeszcze przedłużyła emocje w otwierającej partii. Venus nabrała wiary, że jeszcze może coś zdziałać w tej odsłonie. Po łatwym gemie dorzuciła czwarte "oczko" na swoje konto i przerzuciła presję na podanie Magdy. Tenisistka z USA robiła, co mogła. Doprowadziła do stanu 30-30, ale później Poznanianka opanowała sytuację. Wygrała dwie kolejne akcje i zapisała na swoim koncie seta wynikiem 6:4.

Amerykanka zainaugurowała drugą część pojedynku w takim samym stylu, jak pierwszą, czyli od utrzymanego podania do zera. Pierwsza mini okazja dla returnującej nadarzyła się dopiero w trakcie piątego rozdania. Wówczas Linette objęła prowadzenie 30-0 i wydawało się, że break pointy są kwestią czasu. W końcówce gema lepiej poradziła sobie jednak Williams. Ostatecznie Amerykanka wyszła z opresji, zgarniając cztery akcje z rzędu. Po zmianie stron zanosiło się na szybką odpowiedź Magdy. Poznanianka miała już 40-15 po własnym podaniu, aż sytuacja na korcie nagle się obróciła o 180 stopni. Zawodniczka z USA doczekała się piłki na 4:2. Posłała agresywny return, po którym Magda popełniła błąd.

Ten moment wyraźnie podrażnił naszą reprezentantkę. 33-latka błyskawicznie ruszyła do odrabiania strat. Zniwelowała breaka w znakomitym stylu, nie tracąc choćby punktu. Po zmianie stron wyrównała na 4:4 i gra o zwycięstwo w secie rozpoczęła się na nowo. Linette próbowała pójść za ciosem i zgarnąć trzecie "oczko" z rzędu. Wygrała pierwsze dwie akcje w dziewiątym gemie, ale później Williams wróciła do rozdania dzięki świetnemu serwisowi. Ostatecznie to Amerykanka zbliżyła się do zwycięstwa w partii, po walce na przewagi. Presja przeszła na stronę Polki. Nasza tenisistka musiała utrzymać podanie, by pozostać w grze o triumf w drugiej odsłonie. Poznanianka nie wytrzymała napięcia. Źle weszła w gema, szybko pojawiły się dwa setbole dla Venus. Już pierwszy zagwarantował 45-latce przedłużenie pojedynku.

Przełamanie w ostatnim gemie seta sprawiło, że to Williams ponownie rozpoczynała seta. Dzięki temu Amerykanka znów mogła nakładać presję na naszej reprezentantce. Po skutecznym zagraniu w czwartym gemie, Venus posiadała break pointa na 3:1. Początkowo Linette oddaliła zagrożenie, miała nawet piłkę na remis. Później znów musiała jednak bronić piłki na przełamanie. Ostatecznie rozdanie powędrowało do Poznanianki. Niewykorzystane okazje pozostały przez chwilę w głowie Williams. W trakcie piątego rozdania popełniła na starcie kilka błędów, które sprawiły, że nasza reprezentantka wyszła na prowadzenie 40-0 na returnie. 45-latka walczyła o odrobienie straty w gemie, ale Magda dopięła swego i zdobyła przełamanie.

Po zmianie stron Linette szybko wyszła na 40-15, ale potem pojawiły się kolejne problemy. Nagle zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych doczekała się okazji na 3:3. Poznanianka zdołała jednak przetrwać zacięte rozdanie i powiększyła swoją przewagę. Jak się później okazało - był to kluczowy moment dla losów całej batalii. W następnych dwóch gemach Magda stracił po ledwie jednym punkcie. Po dominującej końcówce, nasza reprezentantka odniosła pierwsze w karierze zwycięstwo przeciwko Venus. 33-latka triumfowała 6:4, 4:6, 6:2 i awansowała do drugiej rundy WTA 250 w Auckland. O ćwierćfinał powalczy ze zwyciężczynią meczu Alycia Parks - Elisabetta Cocciaretto.

Dokładny zapis relacji z meczu Magda Linette - Venus Williams jest dostępny TUTAJ.

Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Magda Linette i Venus Williams trafiły na siebie w pierwszej rundzie WTA Auckland Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Magda Linette RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Venus Williams Scott Taetsch AFP