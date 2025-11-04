Linette po ciężkim sezonie nagle ogłasza. Idzie na studia, wybrała zaskakujący kierunek

Sezon 2025 był dla Magdy Linette bardzo wymagający. 33-latka przeżywała istne wzloty i upadki. Zdarzały się bardzo udane tygodnie, w których Polka plasowała się pośród czołowych światowych zawodniczek. Jak skrupulatnie wynotował dziennikarz Interii Sport Andrzej Grupa Linette dotarła m.in. do ćwierćfinału WTA 1000 w Miami, półfinału WTA 250 w Nottingham oraz ćwierćfinałów WTA 500 w Abu Zabi i Strasburgu.

Zdecydowanie gorzej wyglądało to w turniejach wielkoszlemowych, w których Linette ani razu nie zdołała przebrnąć przez pierwszą rundę. Najbliżej tego Polka była w Australii, gdzie po morderczym boju przegrała w trzech setach z Japonką Moyuką Uchijimą. W decydującym secie przy stanie 5:4 Linette miała piłkę meczową, której nie wykorzystała. Jak sama wspomniała w rozmowie ze sport.tvp.pl Polka często wracała w myślach do tego momentu.

Po raz ostatni na korcie Linette pojawiła się 13 października. Wówczas w chińskim Ningbo uległa Belindzie Bencic 3:6, 2:6. Tuż po tym pochodząca z Poznania zawodniczka oficjalnie ogłosiła w mediach społecznościowych zakończenie sezonu.

I to byłoby na tyle. Kończę i zapisuję kolejny sezon w pamięci.

Linette odkrywa kulisy prywatnego życia. Wkrótce rozpocznie studia

W rozmowie ze sport.tvp.pl Linette dokonała oceny sezonu w swoim wykonaniu. "To był rok pełen emocji: trochę wzlotów, trochę niedosytu. Między lutym a majem czułam, że jestem w świetnej formie, grałam naprawdę dobry tenis i szkoda, że nie wszystko potoczyło się tak jak sobie wymarzyłam. Zwłaszcza na Wielkich Szlemach były momenty, które mogły odmienić cały sezon, ale ich niewykorzystanie wpłynęło na moją pewność siebie. Mimo to jestem dumna, bo przez cały rok byłam solidna i pokazałam, że potrafię grać na wysokim poziomie niezależnie od okoliczności" - stwierdziła Magda Linette.

W dalszej części rozmowy Linette podzieliła się swoimi planami dotyczącymi życia prywatnego. Pojawił się również wątek edukacji, który dla polskiej tenisistki od zawsze był bardzo istotny. Linette w 2021 roku ukończyła studia licencjackie na amerykańskim Indiana University East. Jak sama opowiadała dla "Rzeczpospolitej" studia zajęły jej łącznie 5,5 roku.

Teraz okazuje się, że nie jest to koniec przygody Linette ze studiami wyższymi. Tenisistka zapowiedziała, że już niedługo rozpocznie studia magisterskie na kierunku kompletnie niezwiązanym z tym, czym zajmuje się na co dzień. Poznanianka zdecydowały się na edukację w kierunku zarządzania. Bardzo pomógł w tym ruch władz WTA, które podpisały umowę z uczelnią, na której Polka ukończyła studia pierwszego stopnia.

- Przez najbliższe tygodnie będę kontynuować naukę na kierunku zarządzanie. WTA udało się podpisać umowę z tą samą uczelnią, na której robiłam pracę licencjacką, więc wszystko odbywa się online i można zaplanować zajęcia z wyprzedzeniem. Cieszę się, że federacja doszła do porozumienia z uczelnią, bo wykładowcy rozumieją w jakiej jesteśmy sytuacji jako zawodniczki. To dla mnie fajna odskocznia i szansa na rozwój poza kortem - dodała polska tenisistka w rozmowie ze "sport.tvp.pl".

Linette w tym roku na kortach już nie zobaczymy. Nie znalazła się m.in. w składzie reprezentacji Polski na zbliżające się mecze playoff Billie Jean King Cup z Nową Zelandią oraz Rumunią. Jak sama zapewnia, ta decyzja nie była nagła, a kapitan polskiego zespołu Dawid Celt wiedział o niej znacznie wcześniej. Linette zapowiedziała już powrót na korty w styczniu. Prócz Australian Open Polka zadeklarowała udział w turniejach w Auckland i Hobart.

Magda Linette w Pekinie Jade Gao AFP

Magda Linette Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Magda Linette Foto Olimpik/NurPhoto AFP