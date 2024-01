Magda Linette w ubiegłym roku w pozytywny sposób zaskoczyła zarówno kibiców, jak i dziennikarzy, docierając aż do półfinału turnieju wielkoszlemowego Australian Open. Podczas ten imprezy tuż przed wielkim finałem uległa ona Arynie Sabalence , Białorusinka następnie pokonała Jelenę Rybakinę i zdobyła swoje pierwsze w karierze wielkoszlemowe trofeum.

Nasza zawodniczka co prawda z Melbourne wyjechała bez nagrody, jednak jej osiągnięcie docenione zostało przed rodaków. Najpierw poznanianka znalazła się w gronie sportowców nominowanych przez Interię Sport do plebiscytu "As Sportu 2023". Następnie 31-latka znalazła się wśród reprezentantów naszego kraju nominowanych do nagrody dla Najlepszego Sportowca Roku 2023 w plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat.

Magda Linette co prawda nie pojawiła się na sobotniej Gali Mistrzów Sportu, jednak wydarzenie to na bieżąco śledziła w mediach. Olimpijka nie kryła swojego rozczarowania, gdy okazało się, że zabrakło jej w gronie 10 najlepszych polskich sportowców ubiegłego roku. Co ciekawe, w TOP10 po raz pierwszy od ponad dekady nie znalazł się także kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej, Robert Lewandowski. 31-latka zamieściła więc na platformie X (dawniej Twitter) mem z piłkarzem.

Polej, Robercik ~ napisała w opisie do przerobionego zdjęcia, na którym gwiazdor futbolu rozlewał do szklanek wysokoprocentowy alkohol.

Kontrowersyjny wpis poznanianki zwrócił się jednak przeciwko niej znacznie szybciej, niż ktokolwiek mógłby się tego spodziewać. Wszystko za sprawą... kibiców.

We wtorek Magda Linette rozpoczęła zmagania w ramach turnieju WTA w Adelajdzie. Polska zawodniczka niestety już w pierwszej rundzie pożegnała się w marzeniami o trzecim w karierze triumfie na imprezie organizowanej przez WTA. Przegrała ona bowiem z Jekatieriną Aleksandrową 6:3, 6:7 (10), 5:7.

"Magda Linette straciła sporo szans i ostatecznie w Adelajdzie odpada już w 1. rundzie. Nie przewiduję żadnych niespodzianek na Australian Open, choć bardzo chciałbym się mylić" - napisał na platformie X jeden z fanów tenisa.

Na reakcję pozostałych internautów nie trzeba było długo czekać. "Madzia, polej" - odpowiedział jeden z kibiców, nawiązując do wpisu Linette o Lewandowskim. Do swojego komentarza dodał przerobione zdjęcie z tenisistką, która... rozlewa do szklanek wysokoprocentowy alkohol.

