Linette nie wraca do Polski. Wszystko zacznie od nowa. Liderka rankingu już czeka

Magda Linette zostaje w Chinach i sposobi się do kolejnego turnieju. Po udanych występach w Pekinie i Wuhan tym razem 32-letnią Polkę zobaczymy w Nigbo Open. Do głównej drabinki dostała się bez eliminacji. Jej pierwszą rywalką będzie Czeszka Katerina Siniakova, która niedawno zmusiła do sporego wysiłku samą Arynę Sabalenkę. Początek rywalizacji już w poniedziałek.