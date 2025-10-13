Guadalajara, Pekin, Wuhan i wreszcie Ningbo - co łączy te turnieje? Z każdego z nich Magda Linette odpadała już po pierwszym spotkaniu. Jeśli doliczymy do tego porażkę z Weroniką Kudiermietową w 1/8 finału w Cincinnati, to passa kolejnych przegranych meczów Polki sięga już sześciu.

W Ningbo 33-latka miała pecha trafić na dobrze dysponowaną w ostatnim czasie Belindę Bencic. Szwajcarka uchodziła za wyraźną faworytkę i bardzo szybko zaznaczyła swoją dominację na korcie. 14. rakieta świata w nieco ponad półtorej godziny triumfowała 6:3, 6:2.

Przykre sceny w Ningbo, Linette bezradna. Bolesny komunikat WTA

Wyjątkowo bolesne dla Linette były sceny, do jakich doszło na początku drugiej partii. Tenisistki wdały się w niesamowitą wymianę, która niemal poderwała kibiców z miejsc. To Polka niemal od jej początku była w ofensywie, "ganiając" rywalkę po korcie. Nie mogła wręcz uwierzyć, gdy po świetnym forhendzie piłka przeleciała wzdłuż linii, dzięki czemu Bencic dopisała do swojego konta kolejny punkt.

56. w rankingu WTA Polka przeżywa w Chinach prawdziwy koszmar. Mało kto spodziewał się chyba, że polegnie w 1. rundzie każdego z trzech turniejów. Zwłaszcza że w Wuhan mierzyła się z niżej notowaną od siebie Antonią Ruzic.

Niedługo po porażce z Bencic nadszedł komunikat WTA potwierdzający pewny triumf Szwajcarki. Podkreślono przy tym jej waleczność.

Bencic przebija się dalej. Szwajcarka pokonała w dwóch setach Magdę Linette i awansowała do najlepszej 16 turnieju w Ningbo

Ostatnim w miarę udanym dla Magdy Linette był turniej w Nottingham, gdzie dotarła do półfinału. Z perspektywy jej występów w Chinach co po niektórzy mogli już zapomnieć, że w Miami Open była w stanie pokonać Coco Gauff i dopiero w ćwierćfinale zatrzymała ją Jasmine Paolini.

