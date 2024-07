Linette nie mogła się powstrzymać. Wpis Polki znów hitem internetu

Polacy z uśmiechem na ustach śledzą tenisowe zmagania w ramach igrzysk olimpijskich w Paryżu. Co prawda z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch, ale za to w grze pozostają Iga Światek oraz Magda Linette. Druga z zawodniczek na przywitanie z kortami Rolanda Garrosa pokonała Mirrę Andriejewę. Od razu po spotkaniu wzięła telefon do rąk i znów błysnęła w mediach społecznościowych. By pobudzić fanów, wystarczyło jej tylko jedno zdanie oraz odpowiednio dobrane zdjęcie.