Linette już w akcji na korcie BJK Cup. Udany test pod nieobecność Świątek

28 marca stało się jasne, że reprezentacja Polski będzie musiała sobie radzić w Gliwicach bez obecności Igi Świątek. Czwarta rakieta świata uznała, że potrzebuje obecnie czasu na spokojny trening pod okiem nowego szkoleniowca - Francisco Roiga. Oboje przebywają aktualnie w akademii Rafaela Nadala na Majorce. Sześciokrotną triumfatorkę imprez wielkoszlemowych zobaczymy w akcji dopiero w przyszłym tygodniu, podczas turnieju WTA 500 w Stuttgarcie.

W związku z brakiem Raszynianki, liderką drużyny została Magda Linette. Oprócz Poznanianki w składzie powołanym przez kapitana Dawida Celta znalazły się: Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka, która wskoczyła do ekipy jako piąta tenisistka, zamiast mistrzyni Wimbledonu 2025. Faworytkami dwudniowego starcia o awans do finałów BJK Cup będą jednak Ukrainki, które przyjechały na Górny Śląsk w zasadzie w najsilniejszym składzie. O sile reprezentantek naszych wschodnich sąsiadów będą stanowić: Elina Switolina, Marta Kostiuk oraz debel złożony z sióstr Kiczenok - Nadii i Ludmyły. Dodatkowo w rezerwie widnieje Ołeksandra Olijnykowa.

Magda Linette przetestowała arenę zmagań BJK Cup

Panie mają już za sobą pierwsze treningi w Gliwicach. Wczoraj premierowe zajęcia zanotowała również Linette. Miała okazję sprawdzić arenę podczas gierki ze sparingpartnerem kadry - Kacprem Żukiem. Za 34-latką udany test obiektu. Magda pozytywnie oceniła warunki i nie kryła się z faktem, że bardzo cieszy się na ponowną grę w barwach drużyny narodowej. "Hala robi olbrzymie wrażenie. Cieszę się, że mam okazję wrócić do reprezentacji. Uwielbiam grać do kraju, bo atmosfera w drużynie jest świetna, a taki tydzień z kadrą to coś odświeżającego. Zawsze kończę go wyczerpana, ale i zadowolona. To czas, kiedy liczy się zespół" - przekazała Poznanianka.

Gramy też dla fanów. Polscy kibice jeżdżą za nami po całym świecie, więc fajnie, kiedy pojawia się szansa na to, żebyśmy to my przyjechały do nich

Tak się składa, że przed rokiem Polska również stoczyła rywalizację z Ukrainą o awans do turnieju finałowego BJK Cup. Wówczas obie ekipy zmierzyły się ze sobą w Radomiu. Wtedy mecz rozegrano w krótszej formule (dwa single + debel), bowiem w zmaganiach kwalifikacyjnych brała jeszcze udział Szwajcaria. Pojedynek zakończył się zwycięstwem Ukrainek 3-0. Linette nie zagrała tamtego dnia z powodu problemów zdrowotnych. Teraz batalia może się toczyć nawet na dystansie pięciu spotkań (potencjalnie cztery single oraz jeden debel).

Dziś przekonamy się, jak dokładnie będą wyglądać meczowe zestawienia podczas dwudniowej rywalizacji (10-11 kwietnia). Na piątek zaplanowano dwa spotkania singlowe. Pierwsze z nich wystartuje tuż po godz. 16:00. Z kolei sobotnia walka ruszy już o godz. 12:00 (potencjalnie debel i dwa single). Mecz Polska - Ukraina w ramach BJK Cup będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu. Na relacje z Gliwic zapraszamy do Interia Sport.

