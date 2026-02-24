Linette eliminuje półfinalistkę Wimbledonu. Skuteczny powrót na koniec seta

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po tysięcznikach na Bliskim Wschodzie, kobiece zmagania w głównym cyklu przeniosły się na amerykański kontynent. W singlowym turnieju WTA 500 w Meridzie mamy dwie Polki: Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Najpierw do gry wkroczyła Poznanianka. Rozstawiona z "8" zawodniczka zmierzyła się z półfinalistką Wimbledonu 2022 - Tatjaną Marią. Po tym, jak nasza reprezentantka odrobiła straty w pierwszym secie, pognała po zwycięstwo 7:6(3), 6:3. Znamy już kolejną rywalkę 34-latki.

Tenisistka w żółtej koszulce i białej czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową w jednej ręce, a drugą ręką macha lub pozdrawia, stojąc na korcie podczas meczu.
Magda Linette rywalizowała o awans do drugiej rundy WTA 500 w MeridzieMartin KeepAFP

Po niezłym występie podczas WTA 1000 w Dubaju, gdzie Magda Linette dotarła do trzeciej rundy, 34-latka udała się bezpośrednio do Meksyku - a konkretniej Meridy, na imprezę rangi "500". Jest to jeden ze słabiej obsadzonych turniejów tej kategorii w trakcie sezonu, stąd nasza reprezentantka załapała się nawet na rozstawienie, mimo 47. pozycji w rankingu. Polka otrzymała numer "8" w drabince. To dawało szansę na zgromadzenie solidnej dawki punktów do zestawienia.

    W premierowej rundzie Linette trafiła na 55. rakietę świata - Tatjanę Marię. Tenisistka, która 8 sierpnia skończy 39 lat, słynie ze swojego unikalnego stylu gry. Reprezentantka Niemiec, o polskich korzeniach, bardzo lubi operować slajsem. W ten sposób często generuje problemy u rywalek, bowiem nie są one przyzwyczajone do ciągłego odgrywania takich uderzeń. Maria doskonale czuje się na trawie, co udowodniła poprzez dotarcie do półfinału Wimbledonu 2022 albo wygrywając ubiegłoroczny turniej WTA 500 w Queen's. Potrafi się jednak odnaleźć także na innych nawierzchniach, ma choćby dwa tytuły na mączce. Nasza tenisistka musiała zatem uważać na niewygodny styl gry przeciwniczki.

      WTA Merida: Magda Linette kontra Tatjana Maria w pierwszej rundzie

      Mecz rozpoczął się pozytywnie z perspektywy Linette. Najpierw Polka utrzymała swoje podanie do zera, a po zmianie stron generowała sobie break pointy. Łącznie Magda posiadała aż trzy piłki na 2:0. Nie wykorzystała jednak żadnej z nich. Maria doprowadziła do remisu. W trzecim gemie nasza tenisistka straciła koncentrację przy prowadzeniu 30-0. Prosty błąd przyniósł kolejne pomyłki Poznanianki i nieoczekiwanie doszło do przełamania na korzyść Tatjany. Chwilę później było już 3:1 dla reprezentantki Niemiec.

      W następnych minutach 34-latka wróciła do gry. Odrobiła straty, a po siódmym rozdaniu znów znalazła się z przodu. Przy swoim podaniu wyszła ze stanu 15-40 i zgarnęła trzecie "oczko" z rzędu. Kolejny fragment przebiegał pod dyktando serwujących. Sytuacja uległa zmianie dopiero podczas jedenastego gema. Wówczas półfinalistka Wimbledonu 2022 znów uruchomiła swój tryb slajsowania, czym wprawiła swoją rywalkę w kłopoty. Pojawiły się dwa break pointy dla Marii i już premierowa okazja została zamieniona w przełamanie.

        Przy wyniku 6:5 Tatjana mogła zamykać seta. Pierwszy punkt dwunastego rozdania trafił na konto Linette. W momencie, gdy realizator kończył pokazywać powtórkę, usłyszeliśmy potężny krzyk Polki. Po przełączeniu kadru na bieżącą sytuację na korcie okazało się, że Poznanianka została ugryziona w prawą rękę przez jakiegoś owada. Natychmiast udzielono jej pomocy, sędzia zarządził przerwę medyczną.

        Po powrocie do gry 34-latka w pewnym stylu odrobiła stratę przełamania, nie tracąc choćby punktu i doprowadziła do tie-breaka. Na początku decydującej rozgrywki nasza tenisistka kontynuowała świetną passę, prowadziła już 3-0. Przy zmianie stron mieliśmy jednak remis. To nie był koniec zwrotów akcji. Następne cztery akcje potoczyły się po myśli Magdy. Dzięki temu to Poznanianka cieszyła się ze zwycięstwa 7:6(3) w premierowej odsłonie meczu.

          Druga część pojedynku przebiegała już inaczej. Na pierwsze break pointy trzeba było zaczekać do piątego gema. Wówczas Magda za trzecią okazją przełamała rywalkę i objęła prowadzenie. Turniejowa "8" komfortowo utrzymywała swoje podania i konsekwentnie zbliżała się do zwycięstwa. Spotkanie udało się zamknąć już podczas dziewiątego rozdania, mimo że Maria miała 40-15 przy własnym serwisie. Później pojawiły się jednak meczbole dla Poznanianki, drugi z nich został wykorzystany. Ostatecznie Linette triumfowała w całym meczu 7:6(3), 6:3. Rywalką Polki w meczu o ćwierćfinał WTA 500 w Meridzie będzie Victoria Jimenez Kasintseva. Reprezentantka Andory wyeliminowała w poprzedniej fazie Julię Putincewą.

          Merida (K)
          1/16 finału
          24.02.2026
          21:00
          Zakończony
          Wszystko o meczu

          Kobieta w białej koszulce wykonuje zamach na piłkę tenisową dwuręcznym backhandem, trzymając niebieską rakietę tenisową. W tle znajdują się elementy kortu tenisowego.
          Magda LinetteCHOLEWINSKI MARCINAFP
          Tatjana Maria
          Tatjana MariaFRANK MOLTER/DPA Picture-Alliance via AFPAFP
          Julia Putincewa
          Julia PutincewaPAUL CROCKAFP
