Partner merytoryczny: Eleven Sports

Linette czekała na ruch Raducanu. Doszło do potężnej sensacji

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Magda Linette musiała w środę, w zimnym i deszczowym Hobart na Tasmanii, rozegrać dwa pełne mecze, łącznie aż pięć setów. I oba wygrała, awansowała do ćwierćfinału. Zupełnie inny scenariusz spotkał Emmę Raducanu, rozstawioną tu z jedynką, byłą mistrzynię US Open. Ona w środę tylko kończyła spotkanie z Camilą Osorio, do "8" dostała się bez gry, po walkowerze od Magdaleny Fręch. I była zdecydowaną faworytką starcia z Taylah Preston, 204. zawodniczką na świecie. Wydawało się, że po dwóch setach będzie już mogła czekać na rywalkę: Linette lub Ivę Jović. Nic bardziej mylnego.

Tenisistka w białej czapce z daszkiem oraz opaską na nadgarstku zakrywa częściowo twarz ręką podczas meczu.
Emma RaducanuMatthieu Mirville/DPPI via AFPAFP

Turniej WTA 250 w Hobart jest dla wielu tenisistek próbą generalną przed pierwszym Wielkim Szlemie w sezonie. Nie mówimy tu o gwiazdach ze ścisłej czołówki, bo te nie mogą w podobnych zawodach brać udziału, gdy w tym samym czasie odbywa się impreza większej rangi. A taka jest w Adelajdzie.

Jeszcze niemal do końca poprzedniego tygodnia w Nowej Zelandii i Australii było upalnie i słonecznie, teraz to się jednak zmieniło. Organizatorzy turniejów w Auckland (ATP) czy Hobart mają problemy, głównie z deszczem. Choć np. Magda Linette wyszła do wczorajszego spotkania z Xinyu Wang ubrana w legginsy i bluzę z długim rękawem.

Zobacz również:

Madison Keys
Tenis

Madison Keys nie obroni tytułu w Australii. Ten scenariusz już się ziścił

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Poznanianka bowiem dopiero w środę zaczynała rywalizację, a przecież w sobotę na Tasmanii musi już zostać rozegrany finał. Wygrała dwa spotkania, awansowała do najlepszej ósemki turnieju. Podobnie jak Raducanu, największa gwiazda w Hobart, była mistrzyni US Open. Jej środowe zadanie polegało tu na dograniu przerwanego we wtorek spotkania z Camilą Osorio. W 1/8 finału teoretycznie powinna się zmierzyć z Magdaleną Fręch, ale Polka - z uwagi na kontuzję uda - oddała to starcie już wcześniej walkowrem.

    A w potencjalnym półfinale rywalką Brytyjki mogła zostać Linette, jej spotkanie z Ivą Jović znalazło się w planie dnia jako ostatnie.

    WTA Hobart. Klęska Emmy Raducanu w meczu z zawodniczką z trzeciej setki rankingu

    Kim jest Taylah Preston, rywalka byłej mistrzyni US Open? To 20-letnia Australijka, która była niezłą juniorką, ale to słowo "niezłą" właściwie odpowiada jej występom. Gdy kończyła przygodę z młodzieżowym tenisem, zajmowała 10. pozycję w światowym rankingu ITF. A jednocześnie nie dotarła choćby do ćwierćfinału któregoś z Wielkich Szlemów. Bo tu trafiała na lepsze od siebie: Lindę Noskovą, Dianę Sznajder, Alexandrę Ealę. A jednocześnie dość gładko pokonała trasę z rywalizacji juniorskiej do profesjonalnej, bo już jako 18-latka zajmowała 134. miejsce w WTA.

    Emma Raducanu
    Emma RaducanuDavid GrayAFP

    Do tego turnieju w Hobart jej największym indywidualnym osiągnięciem było pokonanie... Magdaleny Fręch w San Diego, na początku 2024 roku. Łodzianka zajmowała wtedy 42. miejsce w rankingu.

    Na Tasmanii Taylah uzyskała jednak życiową dyspozycję, odnalazła się w tej obecnej pogodzie. Wygrała w dwóch setach z Jessicą Bouzas Maneiro (WTA 40), która przecież niedawno rozbiła w Perth Coco Gauff. A później pokonała 6:4, 6:1 Rebeccę Sramkovą.

    Zobacz również:

    Linda Klimovicova rywalizowała w eliminacjach Australian Open 2026
    Australian Open

    Historyczny sukces Polki w Australian Open. Turniejowa "12" wyeliminowana

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      To jednak wciąż mniejsze nazwiska niż Raducanu. Emma w WTA jest 29., w Australian Open zostałą rozstawiona. A Preston musiałaby grać w kwalifikacjach. Oczywiście gdyby nie fakt, że... dostała dziką kartę.

      Emma zaczęła spotkanie o przełamania Australijki, za moment miała piłkę na 2:0 przy swoim serwisie. A potrafi tak wprowadzać piłkę do gry, że nawet Aryna Sabalenka może mieć z tym problem, co pokazały ich zeszłoroczne spotkania, choćby na Wimbledonie czy zwłaszcza w Cincinnati.

      Tenisistka w białym stroju i białej czapce wykonuje uderzenie backhandowe, skupiona na żółtej piłce lecącej prosto na rakietę; w tle rozmazane litery tworzące napis na granatowej ścianie kortu.
      Taylah PrestonJamie Squire/Getty ImagesAFP

      A tymczasem znów Brytyjka zaczęła psuć na potęgę, Zamiast 2:0 za moment było 1:4. A po 32 minutach - 2:6. Być może przeszkodziła jej ponad 70-minutowa przerwa po trzeci gemie, gdy zaczęło padać. Niemniej Raducanu miała zaledwie cztery winnery, za to aż 10 niewymuszonych błędów. Choć chyba statystycy okazali się tu dla niej dość litościwi...

      Zobacz również:

      Iga Świątek poznała swoją pierwszą rywalkę w Australian Open 2026
      Iga Świątek

      Osaka u Świątek, potem Rybakina. Oto wyniki losowania Australian Open

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        W drugim secie Emma prowadziła 3:1, później przełamała rywalkę na 4:3. Tyle że to jej własne gemy serwisowe okazały się przekleństwem. A już szczególnie ten ostatni, bo prowadziła 40-0, miała trzy akcje na 5:5. I przegrała mecz. Preston pokazała, że forhendem potrafi uderzać mocno i celnie, ma niezły bekhend wzdłuż linii, tak uzyskiwała przewagę. I wygrała spotkanie, osiągnęła życiowy sukces.

        W piątek o finał powalczy z Magdą Linette lub Ivą Jović.

        Hobart (K)
        Ćwierćfinały
        15.01.2026
        06:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Aryna Sabalenka i Sloane Stephens. Dla Amerykanki zeszłoroczny występ w Melbourne był ostatnim w Wielkim Szlemie. Teraz wraca
        Australian Open

        Wielki powrót mistrzyni US Open. Będzie hit w Melbourne. Była nr 1 już czeka

        Andrzej Grupa
        Andrzej Grupa
        Emma Raducanu
        Emma RaducanuRICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Hubert Hurkacz - Taylor Fritz. Skrót meczuPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja