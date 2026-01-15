Linette czekała na ruch Raducanu. Doszło do potężnej sensacji

Turniej WTA 250 w Hobart jest dla wielu tenisistek próbą generalną przed pierwszym Wielkim Szlemie w sezonie. Nie mówimy tu o gwiazdach ze ścisłej czołówki, bo te nie mogą w podobnych zawodach brać udziału, gdy w tym samym czasie odbywa się impreza większej rangi. A taka jest w Adelajdzie.

Jeszcze niemal do końca poprzedniego tygodnia w Nowej Zelandii i Australii było upalnie i słonecznie, teraz to się jednak zmieniło. Organizatorzy turniejów w Auckland (ATP) czy Hobart mają problemy, głównie z deszczem. Choć np. Magda Linette wyszła do wczorajszego spotkania z Xinyu Wang ubrana w legginsy i bluzę z długim rękawem.

Poznanianka bowiem dopiero w środę zaczynała rywalizację, a przecież w sobotę na Tasmanii musi już zostać rozegrany finał. Wygrała dwa spotkania, awansowała do najlepszej ósemki turnieju. Podobnie jak Raducanu, największa gwiazda w Hobart, była mistrzyni US Open. Jej środowe zadanie polegało tu na dograniu przerwanego we wtorek spotkania z Camilą Osorio. W 1/8 finału teoretycznie powinna się zmierzyć z Magdaleną Fręch, ale Polka - z uwagi na kontuzję uda - oddała to starcie już wcześniej walkowrem.

A w potencjalnym półfinale rywalką Brytyjki mogła zostać Linette, jej spotkanie z Ivą Jović znalazło się w planie dnia jako ostatnie.

WTA Hobart. Klęska Emmy Raducanu w meczu z zawodniczką z trzeciej setki rankingu

Kim jest Taylah Preston, rywalka byłej mistrzyni US Open? To 20-letnia Australijka, która była niezłą juniorką, ale to słowo "niezłą" właściwie odpowiada jej występom. Gdy kończyła przygodę z młodzieżowym tenisem, zajmowała 10. pozycję w światowym rankingu ITF. A jednocześnie nie dotarła choćby do ćwierćfinału któregoś z Wielkich Szlemów. Bo tu trafiała na lepsze od siebie: Lindę Noskovą, Dianę Sznajder, Alexandrę Ealę. A jednocześnie dość gładko pokonała trasę z rywalizacji juniorskiej do profesjonalnej, bo już jako 18-latka zajmowała 134. miejsce w WTA.

Emma Raducanu David Gray AFP

Do tego turnieju w Hobart jej największym indywidualnym osiągnięciem było pokonanie... Magdaleny Fręch w San Diego, na początku 2024 roku. Łodzianka zajmowała wtedy 42. miejsce w rankingu.

Na Tasmanii Taylah uzyskała jednak życiową dyspozycję, odnalazła się w tej obecnej pogodzie. Wygrała w dwóch setach z Jessicą Bouzas Maneiro (WTA 40), która przecież niedawno rozbiła w Perth Coco Gauff. A później pokonała 6:4, 6:1 Rebeccę Sramkovą.

To jednak wciąż mniejsze nazwiska niż Raducanu. Emma w WTA jest 29., w Australian Open zostałą rozstawiona. A Preston musiałaby grać w kwalifikacjach. Oczywiście gdyby nie fakt, że... dostała dziką kartę.

Emma zaczęła spotkanie o przełamania Australijki, za moment miała piłkę na 2:0 przy swoim serwisie. A potrafi tak wprowadzać piłkę do gry, że nawet Aryna Sabalenka może mieć z tym problem, co pokazały ich zeszłoroczne spotkania, choćby na Wimbledonie czy zwłaszcza w Cincinnati.

Taylah Preston Jamie Squire/Getty Images AFP

A tymczasem znów Brytyjka zaczęła psuć na potęgę, Zamiast 2:0 za moment było 1:4. A po 32 minutach - 2:6. Być może przeszkodziła jej ponad 70-minutowa przerwa po trzeci gemie, gdy zaczęło padać. Niemniej Raducanu miała zaledwie cztery winnery, za to aż 10 niewymuszonych błędów. Choć chyba statystycy okazali się tu dla niej dość litościwi...

W drugim secie Emma prowadziła 3:1, później przełamała rywalkę na 4:3. Tyle że to jej własne gemy serwisowe okazały się przekleństwem. A już szczególnie ten ostatni, bo prowadziła 40-0, miała trzy akcje na 5:5. I przegrała mecz. Preston pokazała, że forhendem potrafi uderzać mocno i celnie, ma niezły bekhend wzdłuż linii, tak uzyskiwała przewagę. I wygrała spotkanie, osiągnęła życiowy sukces.

W piątek o finał powalczy z Magdą Linette lub Ivą Jović.

Emma Raducanu RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

