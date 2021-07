Barty triumfowała także w 2018 podczas US Open. Na Wimbledonie do tej pory nie była w stanie przejść 1/8 finału. W decydującym meczu tej imprezy wystąpiła jednak wcześniej w deblu - udało się jej to w 2013 roku.



Australijka świetnie rozpoczęła środowe spotkanie. Wygrała 14 punktów z rzędu i przełamała Pliszkovą już w pierwszym gemie serwisowym rywalki. Wprawdzie w pierwszym secie sama dwa razy straciła serwis, lecz ostatecznie wygrała 6:3.



Ashleigh Barty pierwszy raz wygrywa Wimbledon

W drugiej partii to także Pliszkova jako pierwsza dała się przełamać. Doszło do tego w trzecim gemie, dzięki czemu Australijka wygrywała 2:1. W szóstym gemie to Barty przegrała jednak przy własnym podaniu.



Przy stanie 5:5 rozegrał się koszmar Pliszkovej, który mógł przesądzić o jej przegranej w drugim secie i tym samym całym meczu. 29-latka wygrywała 40:0, ale ostatecznie dała się przełamać. Barty musiała tylko wygrać gema przy własnym serwisie, by cieszyć się z triumfu. Nie wykonała jednak tego zadania i potrzebny był tie-break, w którym lepsza była Czeszka, wygrywając 7-4.



W decydującym secie Barty zdominowała rywalkę i zwyciężyła 6:3, zgarniając tytuł.



Ashleigh Barty - Karolina Pliskova 6:3, 6:7 (4-7), 6:3



