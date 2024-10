Jannik Sinner i Carlos Alcaraz przystępowali do rywalizacji w turnieju ATP 500 w Pekinie z zupełnie innych pozycji. Włoch odpoczywał po wygranym US Open, chociaż w ostatnim czasie znów zrobiło się bardzo głośno wokół jego problemów ze złamaniem przepisów antydopingowych . Z kolei Hiszpan po słabym występie w Nowym Jorku próbował odnaleźć radość z gry, wziął udział w Pucharze Lavera. I zagwarantował drużynie Europy końcowy sukces, pokonując w decydującym starciu Taylora Fritza.

Przed rokiem stolica Chin okazała się szczęśliwa dla tenisisty z Półwyspu Apenińskiego. Po tym, jak ograł Alcaraza w półfinale zmagań, pomknął po końcowe trofeum, wygrywając z Daniiłem Miedwiediewem. To m.in. od tamtego tytułu Sinner rozpoczął udaną końcówkę sezonu, która napędziła go do kolejnych sukcesów, także tych osiąganych w sezonie 2024 .

Kapitalny finał ATP 500 w Pekinie. Jannik Sinner i Carlos Alcaraz stworzyli świetne widowisko

Alcaraz wyszedł na spotkanie naładowany niezwykle pozytywną energią. Jako pierwszy wywalczył sobie okazje na przełamanie i to od razu aż trzy z rzędu. Mimo to Sinner zdołał oddalić zagrożenie. Wygrał cztery punkty z rzędu, a później zakończył rywalizację na swoją korzyść. Po chwili Włoch mógł prowadzić 2:1 z breakiem, ale tym razem to Hiszpan zdał test z gry pod presją. W czwartym gemie Carlos dopiął swego i wywalczył przełamanie. W pewnym momencie prowadził już 5:2, ale to nie był koniec emocji w premierowej odsłonie spotkania.