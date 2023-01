"W okresie przygotowawczym doznałem kontuzji z powodu przypadkowego, nienaturalnego ruchu podczas treningu. Tym razem jest to mięsień półbłoniasty w mojej prawej nodze. Pracowałem bardzo ciężko, aby osiągnąć swój najlepszy poziom w Australii, ale niestety nie będę mógł zagrać w Australian Open" - informuje Carlos Alcaraz .

"Jest ciężko, ale muszę być optymistą, wyzdrowieć i patrzeć w przyszłość. Australian Open, do zobaczenia w 2024 roku" - zakończył tweeta kontuzjowany 19-latek .

Alcaraz nie zagra w Australian Open. Kontuzje gnębią go od listopada

Alcaraz to najmłodszy lider rankingu ATP w historii. Zestawienie otwiera od września ubiegłego roku. Na szczycie zasiadł po triumfie w US Open - to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w jego karierze.