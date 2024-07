Lider rankingu ATP "dołączył" do Hurkacza. Druzgocąca wiadomość, już postanowione

Udział w igrzyskach olimpijskich to wielka chwała i prestiż dla wszystkich sportowców. Dlatego tak bolesne są wieści o rezygnacji kolejnych gwiazd z wyjazdu do Paryża. Najczęściej na przeszkodzie stają nieoczekiwane problemy zdrowotne i kontuzje. Nie wszyscy postrzegają jednak igrzyska za imprezę sportową najwyższej wagi. Aryna Sabalenka, zamiast walczyć o złoto w Paryżu woli skupić się na kolejnych startach w tourze i postanowiła odpuścić sobie wyjazd do Francji.

